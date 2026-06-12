Enna, Sindaco, Giunta e maggioranza replicano sull’indennità: “Tanto rumore per nulla”

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Il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri di maggioranza intervengono sulle polemiche relative all’adeguamento delle indennità degli amministratori del Comune di Enna: “Dal momento del nostro insediamento, ci siamo messi subito al lavoro per fare ripartire una città in affanno, impegnandoci nel reperimento delle risorse necessarie a garantire la stagione estiva e la Festa della Patrona, sostenere istruzione e welfare familiare, rafforzare il personale comunale, avviare il percorso di rilancio dell’Ente Autodromo di Pergusa, riavviare la macchina amministrativa, in un contesto che ci vede concentrati e all’opera su quelle che sono le priorità e gli obiettivi della nostra azione amministrativa”.

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Da qui la replica alle critiche delle ultime ore. “Riteniamo pertanto strumentali le polemiche di queste ore, in quanto l’adeguamento dell’indennità del Sindaco e, conseguentemente, di quelle degli altri amministratori locali, non rappresenta una scelta politica che ha orientato l’azione della nuova Amministrazione, ma l’applicazione di una specifica disposizione legislativa della Regione Siciliana, adottata nei Comuni dell’Isola interessati dalla medesima normativa, e riteniamo che sarebbe stato quantomeno singolare che proprio Enna, città capoluogo, con tutto quello che comporta in termini di impegno e responsabilità, non vi dovesse dare attuazione”.

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Nella nota viene inoltre precisato che gli oneri derivanti dall’adeguamento “non graveranno sul bilancio del Comune di Enna, ma sono posti a carico della Regione Siciliana, che provvederà al relativo rimborso secondo le modalità previste dalla legge”.

“Per maggiore chiarezza – spiegano Sindaco, Giunta e i Consiglieri di maggioranza – l’adeguamento delle indennità ha comportato una variazione di bilancio pari ad euro 43.749,20 per il periodo residuo dell’esercizio 2026, che, ripartita, corrisponderebbe a circa 6.249,88 euro mensili distribuiti tra i dieci componenti della Giunta comunale, Presidente e Vicepresidente del Consiglio comunale, pari ad un incremento medio di circa 520,82 euro lordi al mese per ciascuno. Alla fine, alla luce di questi numeri, tanto rumore per nulla!. Questo non cambia la natura e l’importanza del nostro impegno, pieno e totale nei confronti della città, che le cittadine e i cittadini potranno giudicare nei prossimi mesi: nulla verrà lasciato al caso e lavoreremo, per come stiamo già lavorando, a reperire ed utilizzare risorse per la collettività”.

Sindaco, Giunta e Consiglieri di maggioranza richiamano quindi alcuni atti già avviati: “Oltre ad aver approvato l’atto di indirizzo per la revoca dello stato di liquidazione dell’Ente Autodromo di Pergusa, aver individuato risorse a sostegno dell’istruzione e del welfare familiare, con interventi anche in materia di mensa scolastica, disposto l’aumento del monte ore lavorativo di parte del personale comunale, siamo già all’opera sul verde pubblico, sul piano tecnico, per reperire ulteriori risorse per aumentare il monte ore, nonché attuare i vari punti del nostro programma”.

Un passaggio viene dedicato anche alla programmazione estiva e alla Festa della Patrona: “Soprattutto, ci siamo impegnati subito per programmare e trovare risorse per l’Estate ennese e l’ormai prossima Festa della nostra Patrona. Non è stato facile, dato che la precedente Amministrazione ha letteralmente prosciugato il relativo capitolo di bilancio, facendoci trovare appena 700 euro, ma crediamo di esserci riusciti e fra qualche giorno presenteremo l’intero cartellone degli eventi”.

Il Sindaco invita infine “le cittadine e i cittadini a seguire i lavori del prossimo Consiglio comunale di martedì 16, in cui avrà modo, nel suo intervento, di chiarire e aggiornare la cittadinanza sul lavoro della Giunta”.

“Consapevoli che molto resta ancora da fare, proseguiamo il nostro lavoro con serietà, responsabilità e spirito di servizio, concentrati esclusivamente sugli interessi della città”, concludono il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri di maggioranza.