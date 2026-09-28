Enna, Simona Lo Iacono torna a Biblioinsieme con “Joanna degli incanti”

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Sarà presentato giovedì 1° ottobre alle ore 18, all’Urban Center di Enna, il libro “Joanna degli incanti” di Simona Lo Iacono. A dialogare con l’autrice saranno le docenti Tiziana Tricarichi e Alda Luana Di Dio.

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L’evento rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Alla realizzazione dell’appuntamento collabora anche la Mondadori di Enna.

Per Simona Lo Iacono si tratta di un ritorno a Enna e a Biblioinsieme. Nel settembre dello scorso anno, infatti, la scrittrice aveva già partecipato al progetto presentando, sempre all’Urban Center, il romanzo “Virdimura”, vincitore del Premio Vittorini 2024. Inoltre, la scrittrice aveva già partecipato a Enna al progetto “La voce segreta delle cose”. Finanziato dalla Regione nell’ambito del bando “La Sicilia che racconta”, il progetto coinvolgeva dieci scuole della provincia di Enna, con capofila l’I.C. De Amicis, e diverse associazioni culturali partner, tra cui il Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.

“Joanna degli incanti” è ambientato a Palermo nel 1640 e prende avvio dalla vicenda di Joanna De Austa, una monaca carmelitana rinchiusa nelle prigioni della Santa Inquisizione. In attesa di conoscere il motivo del suo arresto, Joanna comincia a raccontare la propria storia a un misterioso compagno di cella, ripercorrendo un’esistenza segnata da lutti, incontri decisivi, passioni e desiderio di libertà.

Centrale nel racconto è il rapporto con lo zio vescovo, figura anticonformista e colta, capace di trasmetterle l’amore per i libri, la poesia, le arti e le lingue straniere. Accanto a lui, un ruolo fondamentale è quello di Nucidda, figlia cieca della governante, attraverso la quale Joanna impara un modo diverso di vedere e interpretare il mondo.

La protagonista arriva così a trasformare la cartiera di famiglia in una piccola casa editrice, intuizione innovativa per il suo tempo, unendo la passione per i libri al talento imprenditoriale. Il primo volume dato alle stampe sarà il Don Chisciotte.

Ancora una volta Simona Lo Iacono trasforma in romanzo una storia vera, intrecciando vicende personali, rovesci economici, incontri cruciali, tenebre e rinascite, fino a costruire un percorso che guarda alla libertà femminile e al potere della parola.

Simona Lo Iacono, magistrato presso il Tribunale di Catania, è autrice di numerosi romanzi. Tra le sue opere figurano “Le streghe di Lenzavacche”, con cui ha vinto il Premio Chianti 2017, “L’albatro”, Premio Città di Erice 2020, “La tigre di Noto”, Premio Città di Erice 2022, e “Il mistero di Anna”, presentato a Enna nel 2023. Con “Virdimura” ha vinto il Premio Vittorini 2024.