Enna, Silp Cgil: “Questura senza dirigenti in due uffici chiave”

“Alla grave e cronica carenza di personale, con i Commissariati di Leonforte e Nicosia e il distaccamento di Polizia Stradale di Catenanuova al collasso, si aggiunge l’inaccettabile e dannosa mancanza di entrambi i dirigenti delle due più importanti articolazioni della Questura, la Divisione di Polizia Anticrimine e la Divisione di Polizia Amministrativa e Sicurezza”. A dichiararlo Marco Algeri, segretario del Silp Cgil.

“Siamo preoccupati di questa doppia perdurante mancanza – spiega Algeri – proprio negli unici due Uffici al cui comando è prevista, in virtù della delicatezza delle materie trattate e per l’alta professionalità e competenza che bisogna possedere nel dirigerli tralasciando gli aspetti corruttivi, la figura di un Primo Dirigente, una delle più alte qualifiche della Polizia di Stato. La mancanza di guide titolari legittimate non è un semplice tecnicismo amministrativo ma rappresenta, a mio avviso, il campanello di allarme di una preoccupante mancanza di attenzione verso la Questura di Enna e di conseguenza verso il territorio della nostra provincia con il rischio di minare quei consolidati ed elevati standard di sicurezza e di legalità che da decenni caratterizzato la nostra provincia”.

“Occorre programmazione, occorrono rinforzi ad iniziare dagli Agenti e fino alle più alte qualifiche della Polizia” conclude il segretario generale.