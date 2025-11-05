Enna, SILP CGIL: mobilitazione il 6 novembre a Palermo per sostenere la Polizia Stradale

PUBBLICITÀ

La Segreteria Provinciale SILP CGIL di Enna annuncia una mobilitazione a sostegno della Polizia Stradale, prevista per il 6 novembre, con un presidio davanti la caserma “Pietro Lungaro” di Palermo.

L’iniziativa, che si svolgerà contestualmente su tutto il territorio nazionale, nasce dalla crescente preoccupazione per le condizioni di lavoro degli agenti e per la sicurezza stradale in città e nelle aree extraurbane circostanti.

“È inaccettabile che gli operatori della Polizia Stradale siano sottoposti a carichi di lavoro insostenibili, con turni massacranti e risorse insufficienti per garantire un controllo efficace del territorio,” dichiara il Segretario Provinciale del SILP CGIL di Enna, Marco Algeri. “Chiediamo un incremento del personale, un aumento delle pattuglie sulle autostrade e sulle strade extraurbane, e la perequazione nel trattamento economico.”

Da troppo tempo, ad esempio, spiega la Segreteria Provinciale SILP CGIL, il Distaccamento di Catenanuova, importantissimo presidio di vigilanza autostradale, attende di essere elevato al rango di sottosezione e ricevere adeguati rinforzi.

Il SILP CGIL di Enna chiede un intervento immediato da parte delle istituzioni per garantire condizioni di lavoro dignitose per i poliziotti e una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.