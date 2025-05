Enna, Silp Cgil: “Gravissime carenze di poliziotti e di strutture, urgono importanti rinforzi”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione del segretario provinciale generale Silp Cgil Marco Algeri.

Sono anni che denunciamo le gravi carenze di organico che riguardano la Questura, i commissariati di P.S. distaccati della provincia e i reparti di specialità quali la Polizia Stradale e la Polizia Cibernetica, presidi di sicurezza indispensabili a garantire quotidianamente il controllo del territorio, la prevenzione dei reati e un’adeguata assistenza al cittadino.

Veramente allarmante è la situazione dei commissariati distaccati di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia dove la Volante, a causa dei ridotti organici, esce a singhiozzo da anni e gli spazi lasciati vuoti vengono presto riempiti da chi vive di malaffare col registrarsi di reati mai visti prima.

Da anni reclamiamo e auspichiamo il trasferimento dei Commissariati di Leonforte e Piazza Armerina in locali adeguati e consoni ad ospitare Uffici di Polizia, il traguardo sembra avvicinarsi ma poi slitta di semestre in semestre e la storia diventa infinita.

Non so da quanti anni si attende che il distaccamento di Polizia Stradale di Catenanuova venga elevato al rango di Sottosezione Autostradale ma tutto rimane immobile, fermo, in una provincia che negli anni ha visto la presenza della polizia diminuire costantemente senza contare la ferita ancora aperta con la chiusura di un importantissimo presidio di Legalità quale il Tribunale di Nicosia.

Ancora una volta rivolgo un accorato appello alle parlamentari Longi e Marino affinché facciano la propria parte a tutti i livelli per esercitare pressione nei confronti del Parlamento e del Governo e venga ridata la giusta attenzione alla nostra provincia in modo che il prossimo piano di potenziamento preveda un’assegnazione di almeno venti agenti che consentirebbe alla Polizia di Stato di tornare a garantire gli elevati standard di sicurezza ai quali i cittadini di questa provincia hanno diritto e a ridare serenità al personale che da troppo tempo è costretto ad un super lavoro.