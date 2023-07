Enna: silenzio sull’agonia del Lago di Pergusa

PUBBLICITÀ

Era inevitabile arrivare alla zona Cesarini? Il Lago di Pergusa è in grave sofferenza da due anni, nell’indifferenza totale. Ci sono margini di fattibilità per non mortificarlo?

PUBBLICITÀ

La zona Cesarini è una delimitazione temporale, non una garanzia di risultato. Tutt’altro. E’ la cicala che prova a comportarsi da formichina. Si può ottenere un risultato, esaltante, epico, proprio perché improbabile. Ora è scattato, moderatamente, l’allarme. O meglio più una timida presa d’atto. Ma servono solo fatti, non riunioni fotocopia.

Mettiamola così, evitando considerazioni roboanti, l’economia di Pergusa ruota attorno al lago. La sua desertificazione mortificherebbe mito e crescita, proprio ora, che sembra intravedersi un rilancio della zona.

Nei giorni precedenti si è parlato, si è dibattuto della variazione d’uso del camping, del campus universitario, degli alberghi che avrebbero cambiato status, del CISS, un viaggiare disinformati sul suo impiego, della ristrutturazione della caserma dei carabinieri. Tutti temi importanti e indicativi di una vivacità progettuale. Ma non un progetto, non una parola sul lago.

Storia e geografia del bacino lacustre, dell’ambientazione del ratto di Proserpina attendono e meritano risposte fattive e rapide.

Mario Rizzo