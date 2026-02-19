Enna: siglato protocollo d’intesa tra Università Kore e Federmanager Sicilia Orientale

PUBBLICITÀ

L’Università degli Studi di Enna “Kore” e Federmanager Sicilia Orientale hanno firmato un protocollo d’intesa volto a promuovere la collaborazione strategica tra il mondo accademico e quello della dirigenza industriale.

L’accordo, siglato stamane presso il Rettorato dell’Universitaria Kore di Enna, sancisce l’avvio di una sinergia strutturata tra la Kore Business School e l’associazione che rappresenta il management del territorio. L’obiettivo centrale è il potenziamento delle competenze professionali attraverso percorsi formativi di alta qualità, favorendo lo scambio di conoscenze e l’aggiornamento continuo dei dirigenti e dei futuri leader del mercato.

La partnership si articola su diversi pilastri operativi che mirano a generare valore concreto per gli iscritti e il tessuto produttivo siciliano.

Al centro della partnership figurano: didattica esperienziale (i manager porteranno la loro testimonianza diretta nelle aule); ricerca e aggiornamento (programmi congiunti per l’evoluzione delle competenze dei leader attuali e futuri); talent attraction (possibilità di borse di studio mirate ad attrarre professionisti, anche dall’estero).

“Con questa intesa, la Kore Business School conferma la propria missione di ponte tra alta formazione e mondo del lavoro,” dichiarano il Presidente Prof. Cataldo Salerno ed il Rettore dell’Università Kore, Prof. Paolo Scollo. “Collaborare con un partner prestigioso come Federmanager ci permette di offrire ai nostri studenti e al territorio una preparazione che risponda realmente alle sfide della complessità globale”.

L’ing. Marian Conigliaro, Presidente di Federmanager Sicilia Orientale, sottolinea: “Garantire ai nostri iscritti l’accesso a una formazione d’eccellenza è una priorità assoluta. Questo protocollo non solo arricchisce il bagaglio di competenze del nostro management, ma favorisce quella crescita professionale che è motore di sviluppo per l’intera economia regionale”.

Il protocollo avrà una durata di due anni e getta le basi per una collaborazione duratura e dinamica per massimizzare gli effetti delle attività poste in essere da entrambi gli enti.