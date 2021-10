Enna: siglato patto di amicizia tra 4 club service

È stato firmato ad Enna il 16 ottobre il patto di amicizia tra quattro club service internazionali dedite al servizio per gli altri. Francesco Cirillo, governatore del Distretto 108YB Sicilia del Lions Clubs International, Cristian Sante Pocoroba, assistente del governatore del Distretto 2110 Rotary, Paolo Lodato, luogotenente governatore della Divisione 5 Sicilia del Kiwanis, e Tiziana Campisi, presidente del club Soroptimist di Enna, hanno sottoscritto questo accordo “con l’intento di promuovere la fattiva ed efficace collaborazione tra i clubs per azioni congiunte e durature nel tempo”, allo scopo di individuare i bisogni del territorio e della comunità, svolgere service congiunti “che promuovano, con nuove opportunità e con mirate strategie, l’efficienza e alti valori nel commercio, nell’industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e private”, puntando soprattutto ad una “collaborazione efficace e solidale per attenuare, risolvere e sconfiggere i problemi delle persone” e migliorare “la qualità di vita delle comunità, dare aiuto a chi ha bisogno, fornire servizio umanitario e contributi di impatto globale”.

Il patto di amicizia è stato sottoscritto in occasione del “Celebrate Community”, un’iniziativa congiunta delle quattro principali organizzazioni di volontariato, lanciata quest’anno con un focus sul servizio alla comunità locale durante la settimana dal 10 al 16 ottobre. Lions, Rotary, Soroptimist e Kiwanis già dall’inizio della pandemia hanno condiviso idee su future collaborazioni.

Questo primo sforzo pubblico incoraggia i clubs a mettersi in contatto l’uno con l’altro per lavorare insieme su progetti che migliorano e apportano benefici alle comunità locali.