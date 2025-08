Enna: Sifus Confali chiede un tavolo tecnico per affrontare le criticità del Consorzio di Bonifica

PUBBLICITÀ

La segreteria territoriale di Enna del sindacato Sifus Confali, attraverso il segretario territoriale Maurizio Fidotta, ha inviato una nota ufficiale alle massime autorità istituzionali nazionali, regionali e provinciali, per sollecitare l’attivazione di un tavolo tecnico urgente dedicato alla situazione del Consorzio di Bonifica 6 di Enna.

Nella lettera, indirizzata tra gli altri alla deputata nazionale Maria Stefania Marino, all’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni, alla vicepresidente dell’ARS Luisa Lantieri, al deputato regionale Fabio Venezia e al presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna Piero Capizzi, il sindacato sottolinea «la giusta attenzione al ruolo strategico dei Consorzi di Bonifica», messi oggi «sotto lente di ingrandimento vuoi per la mancata approvazione della riforma da parte dell’Assemblea regionale, vuoi per i vari problemi di natura tecnica ed operativa».

In particolare, il Sifus evidenzia le problematiche gestionali del Consorzio ennese, che rifornisce di acqua potabile e per uso irriguo le aziende agrarie e zootecniche non solo della provincia di Enna, ma anche di Catania, Caltanissetta, Messina e Palermo. La gestione dell’Ente, affidata al Servizio 6 del Dipartimento Agricoltura, viene definita «attualmente carente per le finalità atte a garantire l’efficientamento, efficacia e funzionalità» del Consorzio.

A preoccupare, inoltre, è anche la situazione economica dei lavoratori: «Purtroppo anche il mancato percepimento dello stipendio con puntualità e regolarità», si legge nella nota, «è prodotto da una macchinosa procedura burocratica all’interno della Regione Sicilia» e ulteriormente aggravato «da una superflua attesa per l’accreditamento da parte dell’Istituto bancario affidatario della tesoreria dell’Ente».

Da qui la richiesta rivolta ai rappresentanti istituzionali ennese di istituire con urgenza un tavolo tecnico: «Per fronteggiare e stabilire una risoluzione a un problema che il personale del Consorzio di Bonifica di Enna traina da decenni, e che con molta difficoltà cerca di tamponare o rimediare».

Il sindacato evidenzia l’inaccettabilità della situazione, soprattutto alla luce degli investimenti stanziati dalla Regione per contrastare la crisi idrica: «Non si riconosce nessuna interpretazione con nesso logico responsabile delle motivazioni per cui […] ad oggi il personale debba sopportare e subire l’umiliazione di reclamare un proprio diritto come lo stipendio».

«L’unica preoccupazione che dovrebbe considerare e supportare – si legge infine – sarebbe alleviare le sofferenze in ambito agro-silvo-pastorale provocate da questa drammatica crisi idrica irrigua in Sicilia».