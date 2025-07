Enna, Sifus Confali: «Basta stallo nei consorzi di bonifica, si investa sulle risorse umane»

PUBBLICITÀ

Il Sifus Confali interviene con fermezza sullo stato attuale dei consorzi di bonifica siciliani, con particolare attenzione alla situazione di Enna. Il segretario territoriale Maurizio Fidotta punta il dito contro l’immobilismo politico e burocratico che, secondo il sindacato, penalizza fortemente i lavoratori e i servizi resi all’utenza.

«Le attenzioni del sindacato Sifus inerente ai consorzi di bonifica sono rivolte verso le decisioni prese all’interno del governo e parlamento regionale», afferma Fidotta. «Dato per scontato e logico che la riforma dei consorzi siciliani non avrebbe avuto risvolti positivi, si vuole sensibilizzare la politica regionale e la dirigenza del Servizio 4 dell’Assessorato all’Agricoltura affinché si metta il vocabolo fine alla staticità organizzativa, operativa, logistica che regna in seno ai Consorzi».

Entrando nello specifico della realtà ennese, il segretario territoriale denuncia l’assenza di qualsiasi avanzamento organizzativo: «È inaccettabile ancora subire il blocco e il veto su qualsiasi forma propositiva, avanzata dall’amministrazione ai vertici dell’Assessorato e dirigenza regionale, che conduca al miglioramento ed efficacia della struttura organizzativa del consorzio attraverso la variazione della pianta organica e quindi riconoscere al personale competenze ed esperienze professionali acquisite nel corso del decennale servizio svolto presso l’Ente».

Per Fidotta, l’attesa di una riforma strutturale non può essere una scusa per non agire nell’immediato: «Non è ammissibile aspettare una fantomatica riforma, che impiegherà anni luce, per investire sulle risorse umane già in seno al Consorzio e penalizzare il servizio offerto all’utenza solo perché le direttive regionali sono precariato a vita e pianta organica in eterno stallo. Così – conclude – come sia fondamentale e sacrosanto diritto percepire lo stipendio con regolarità e puntualità».