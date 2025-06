Enna, sicurezza sul lavoro: seminario con Confartigianato, ANAEPA e organi di vigilanza

PUBBLICITÀ

Si è tenuto ieri a Enna un partecipato seminario promosso da Confartigianato Imprese Enna e ANAEPA Confartigianato Edilizia, con il supporto della CCIAA di Palermo-Enna, focalizzato sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’evento ha visto la presenza attiva dei principali organi di vigilanza. Tra i partecipanti: il dott. Filippo Camiolo, dirigente dell’Ispettorato del Lavoro di Enna; l’arch. Leonardo Russo, presidente dell’Ordine degli Architetti di Enna; l’ing. Marco Perpignano, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri; Giovanni Rafti, segretario regionale di ANAEPA Confartigianato Edilizia Sicilia; la dott.ssa Loredana Lo Verme, dirigente della CCIAA di Palermo – Enna.

“La sentita partecipazione al seminario è prova della sensibilità e dell’interesse che imprese e professionisti hanno verso il tema della sicurezza sul lavoro. La sicurezza non è un obbligo burocratico, ma un valore condiviso da datori di lavoro e lavoratori – ha dichiarato il presidente provinciale di ANAEPA Confartigianato Edilizia Enna, Vincenzo Pafumi Lauretta -. Eventi come questo sono fondamentali per promuovere la cultura della prevenzione e garantire ambienti di lavoro più sicuri”.

Tra i relatori: Dott.ssa Anna Maria Bonelli, responsabile territoriale INAIL Enna, che ha illustrato l’andamento degli infortuni sul lavoro e il ruolo dell’Istituto nella promozione della sicurezza aziendale; Prof. Ermanno Vitale, direttore S.Pre.S.A.L. ASP di Enna e docente presso l’Università Kore, che ha approfondito la valutazione del rischio in edilizia e negli altri settori; Dott. Silvestro Giamblanco e Dott. Giuseppe Di Vincenzo, ispettori del lavoro, che hanno sottolineato l’importanza della valutazione preventiva dei rischi e degli adempimenti amministrativi correlati.

Ha concluso i lavori il dott. Valentino Gallina, dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnica della Prevenzione dell’ASP di Enna, illustrando rischi e metodi di prevenzione nei cantieri.

Il confronto finale è stato moderato dalla dott.ssa Angela Maccarrone, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Enna, che ha ringraziato relatori, ordini ed enti coinvolti per il contributo fornito all’attività informativa. Ha sottolineato come solo attraverso il dialogo formativo e proattivo con gli organi di controllo si possa puntare a luoghi di lavoro sempre più sicuri e di qualità.