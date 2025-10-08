Enna, sicurezza sul lavoro: corso per datori alla Scuola Edile

PUBBLICITÀ

Il 17 aprile 2025 è stato pubblicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il nuovo accordo previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 riguardante l’obbligatorietà della formazione del datore di lavoro, dei lavoratori, preposti e dirigenti.

Il nuovo Accordo introduce criteri più rigorosi nell’organizzazione e nei contenuti didattici dei corsi di formazione, riponendo maggiore attenzione alla qualità didattica e agli strumenti digitali, al fine di rafforzare l’efficacia della formazione quale primario strumento di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tal proposito il Presidente dell’’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna, Cav. Gaetano Debole, comunica di avere attivato un corso rivolto ai datori di lavoro. L’iniziativa nasce per supportare le imprese nell’adeguamento alle nuove disposizioni, con l’obiettivo di rendere i datori consapevoli delle responsabilità legate al proprio ruolo e capaci di gestire in modo efficace il sistema di prevenzione aziendale.

Il corso, valido anche per gli obblighi formativi delle imprese affidatarie, affronta tematiche giuridiche, organizzative e gestionali, superando un approccio meramente formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

Attraverso i moduli previsti dalla normativa, i partecipanti acquisiranno conoscenze sui doveri e sulle responsabilità penali, civili e amministrative dei datori di lavoro e delle altre figure del servizio di prevenzione e protezione.

Il corso della durata complessiva di 16 ore verrà svolto nelle giornate del 24 e 30 ottobre 2025 dalle 9 del mattino alle 17, nei locali della Scuola Edile di Enna, sita in C.da Misericordia ss 121 Km 104+400 per un massimo di 30 partecipanti. Le lezioni saranno tenute, per la parte normativa e giuridica dall’avvocata Angela Maenza e, per la parte tecnica, dall’architetto Sebastiano Fazzi.

Il percorso formativo è completamente gratuito per i datori di lavoro titolari che risultano iscritti all’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna e in regola con i versamenti di competenza. Per procedere all’iscrizione al corso è possibile compilare la scheda di iscrizione dal sito istituzionale dell’Ente ( www.cassaedileenna.it ) e inviarla all’indirizzo i mail scuola@cassaedileenna.it o contattare la segreteria dell’Ente al n. 0935/24969 – 26003 int. 1 chiedendo del sig. Calogero Montalbano.