Enna, sicurezza sul lavoro: alla Kore convegno promosso da CNA e Imprese Sicilia

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CNA Enna e Imprese Sicilia, insieme all’Università degli Studi di Enna “Kore”, ASP di Enna, INAIL e ai principali Ordini professionali del territorio, promuovono il convegno dal titolo “La percezione del rischio e l’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in programma sabato 16 maggio 2026 alle ore 10:00 presso l’Auditorium Napoleone Colajanni, all’interno del Rettorato dell’Università Kore di Enna.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese, professionisti e mondo accademico su un tema di assoluta centralità per il sistema produttivo: la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’evoluzione delle normative che regolano prevenzione, responsabilità e tutela.

In un contesto in cui la gestione del rischio rappresenta un elemento strategico per la competitività e la sostenibilità delle imprese, il convegno offrirà un approfondimento concreto sulle recenti novità normative, sulle responsabilità civili e penali, sulla vigilanza nei luoghi di lavoro, sulla sorveglianza sanitaria e sul ruolo degli organismi di controllo e prevenzione.

Interverranno autorevoli rappresentanti del mondo universitario, istituzionale e professionale, tra cui esperti dell’Università Kore di Enna, INAIL, ASP di Enna, SPRESAL, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Medicina del Lavoro e professionisti del settore giuridico e tecnico. A moderare i lavori sarà il Prof. Venerando Rapisarda, figura di riferimento nel panorama accademico e scientifico del settore, Professore universitario e Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro – Sezione Siculo-Calabra, che guiderà il confronto tra istituzioni, professionisti e rappresentanti del mondo produttivo. L’evento vedrà inoltre la partecipazione delle principali realtà istituzionali del territorio, tra cui Prefettura e Questura di Enna, insieme agli Ordini professionali provinciali, a conferma dell’importanza del tema trattato e della necessità di un’azione condivisa tra imprese, istituzioni e professionisti.

“Per le imprese oggi parlare di sicurezza significa parlare di responsabilità, prevenzione e futuro. Essere informati e aggiornati non è più una scelta, ma una necessità strategica”, sottolineano CNA Enna e Imprese Sicilia.

Sono previsti crediti formativi da parte degli Ordini professionali aderenti. CNA Enna e Imprese Sicilia invitano imprenditori, professionisti, tecnici e operatori del settore a partecipare a questo importante momento di approfondimento e confronto.