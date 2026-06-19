Enna, sicurezza stradale: la Kore concede il patrocinio alla campagna del Codacons

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L’Università Kore di Enna ha concesso il patrocinio gratuito alla campagna regionale “Sicurezza Stradale Experience”, l’iniziativa promossa dal Codacons per diffondere una cultura concreta della sicurezza stradale attraverso attività pratiche, simulazioni, strumenti immersivi e percorsi esperienziali rivolti ai giovani, agli studenti, ai neopatentati, agli automobilisti, ai motociclisti e a tutti gli utenti della strada.

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Il riconoscimento è stato formalizzato con una nota del Presidente dell’Ateneo, Prof. Cataldo Salerno, che ha autorizzato l’utilizzo del logo e della denominazione ufficiale dell’Università Kore di Enna negli strumenti di comunicazione e negli atti relativi alla campagna.

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“Sicurezza Stradale Experience” è un progetto interattivo, tecnologico ed esperienziale che punta a far vivere ai partecipanti situazioni realistiche di rischio attraverso simulatori di guida, strumenti immersivi, test pratici e attività dimostrative. L’obiettivo del Codacons è superare la semplice comunicazione informativa e trasformare la prevenzione in esperienza diretta, rendendo immediatamente percepibili gli effetti della distrazione, dell’uso del cellulare, del mancato utilizzo del casco e della cintura e dei comportamenti imprudenti alla guida.

Per l’associazione, il patrocinio concesso dall’Ateneo rappresenta un importante riconoscimento del valore educativo e sociale dell’iniziativa e rafforza il rapporto di collaborazione istituzionale tra il Codacons e l’Università Kore di Enna, fondato sull’attenzione ai temi sociali, alla tutela dei cittadini, alla formazione delle nuove generazioni e alla promozione di iniziative capaci di incidere concretamente sulla vita della comunità.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo riconoscimento — spiega Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons — perché conferma il valore educativo e sociale di un progetto che vuole parlare soprattutto ai giovani, ma che riguarda tutti gli utenti della strada. La sicurezza stradale non può restare un tema astratto, ma deve diventare esperienza concreta, capace di far vedere, provare e comprendere quanto una distrazione, l’uso del cellulare, il mancato utilizzo della cintura o del casco possano cambiare una vita. La collaborazione tra Codacons e Università Kore di Enna rappresenta una sinergia preziosa per promuovere cultura della prevenzione e cittadinanza responsabile. Con ‘Sicurezza Stradale Experience’ vogliamo portare la prevenzione nei luoghi reali della vita quotidiana, coinvolgendo studenti, giovani, famiglie, scuole, università, istituzioni e territorio in una battaglia comune per salvare vite e costruire una nuova cultura della guida responsabile” conclude Tanasi.