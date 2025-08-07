Enna, sicurezza per Ferragosto: controlli rafforzati su strade, eventi e luoghi turistici e commerciali

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna si è tenuto, presso la Prefettura di Enna, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nell’ambito del quale sono stati pianificati i servizi di vigilanza e controllo del territorio ennese in vista della Festività di Ferragosto 2025.

Nello specifico, il Comitato, presieduto dal Prefetto Maria Carolina Ippolito, al quale hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i Comandanti della Polizia Stradale e della Polizia provinciale, i rappresentanti di Anas S.p.A., nonché Sindaci e rappresentanti dei comuni di Enna, Piazza Armerina e Aidone, ha predisposto un piano di interventi coordinato che prevede l’impegno di tutte le forze di polizia per rispondere adeguatamente alle esigenze di sicurezza della collettività in un periodo caratterizzato dal consueto incremento delle presenze e della movimentazione di persone nei luoghi di maggior richiamo turistico e sulle principali arterie autostradali e stradali.

I servizi di vigilanza presteranno particolare attenzione alle località della provincia, quali Piazza Armerina, in cui si terranno eventi di forte richiamo come il Palio dei Normanni e la festa della Madonna delle Vittorie, nonché ai siti turistici e commerciali più rilevanti, con particolare attenzione al settore della grande distribuzione. Saranno altresì potenziati i servizi di controllo per garantire la sicurezza lungo le arterie stradali e sull’Autostrada A19, soprattutto nelle giornate del 14 e 15 agosto, durante le quali si prevede maggiore rischio di congestionamenti ed incidenti.