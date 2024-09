Enna: sicurezza online dei giovani, il Lincoln ospita la campagna “Una vita da social”

PUBBLICITÀ

Si terrà anche a Enna la campagna educativa itinerante “Una vita da social”, promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la sua Direzione centrale per la Polizia Scientifica e Cibernetica, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi connessi all’utilizzo del web. L’evento si svolgerà giovedì mattina all’Istituto d’Istruzione Superiore Abramo Lincoln di Enna Bassa, fortemente voluto dalla dirigente Maria Concetta Messina e dalla docente Francesca Calcagno.

PUBBLICITÀ

Il progetto affronta temi di grande interesse per i ragazzi, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza online e promuovere una maggiore consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali offerti dalla rete.

La campagna prevede, infatti, momenti informativi rivolti a studenti, genitori e docenti. Sarà presente un truck con i colori della Polizia di Stato, allestito con tecnologie di ultima generazione, a bordo del quale si terranno incontri tematici condotti dal personale della Polizia Postale. Il truck sosterà nei pressi dell’Istituto dalle ore 9:00 alle 13:00, e gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Enna, illustreranno le principali insidie del web, come il cyberbullismo e le truffe online, spiegando come prevenirle.