Enna: sicurezza nei luoghi di lavoro, la Cisl scende in piazza

Anche davanti la Prefettura di Enna la Cisl sarà presente domani dalle ore 10 alle ore 12 per il lancio della campagna #presidiamolasicurezza. La Cisl Sicilia, infatti, ha lanciato lo slogan per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di strutturare un coordinamento permanente di confronto sui territori e la definizione di attività certe e costanti di presidio sul livello locale.

“La gravità della situazione si connota infatti – comunica il sindacato – come grave emergenza nella nostra Regione e nella provincia di Enna si registra un incremento delle denunce di infortuni che passa da 297 del mese di maggio del 2021 a 414 del mese di maggio di quest’anno, tra cui due incidenti mortali tra maggio 2021 e maggio 2022. Si registra, altresì, per lo stesso periodo un incremento delle malattie professionali, che passano da 11 a 14”.

“Sono dati – prosegue la Cisl – che devono indurre un ripensamento radicale delle azioni messe in campo sia dalle istituzioni, sia dalle parti datoriali e sindacali, ciascuno dal proprio ambito di intervento e ruolo nell’individuare percorsi di miglioramento, ma sicuramente occorre ancora fare molto di più per la tutela della salute e della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Ciò che serve è incrementare la prevenzione, far emergere il lavoro nero e irregolare, tutelare i lavoratori, aiutare le imprese che stanno correttamente sul mercato. Promuovere la sussidiarietà tra le parti attraverso il modello degli enti bilaterali. Diventa più che mai necessario istituire presso le prefetture dell’Isola coordinamenti territoriali permanenti – conclude il sindacato – che facciano leva sull’asse istituzioni-parti sociali e operino in prossimità delle realtà lavorative, per organizzare valutazioni e interventi in tema di sicurezza in cantieri e aziende”.