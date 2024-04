Enna: sicurezza negli istituti penitenziari, le organizzazioni sindacali chiedono interventi urgenti

PUBBLICITÀ

Con una nota inviata al Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della Regione Sicilia, dott.ssa Cinzia Calandrino, le organizzazioni sindacali SAPPe, OSAPP, UIL PA P.P., U.S.P.P. e FNS/CISL, rappresentati rispettivamente da C. Navarra, D. Quattrocchi, G. Veneziano, F. D’Antoni e D. Ballotta, pongono nuovamente l’attenzione sullo stato precario della sicurezza negli Istituti penitenziari siciliani e, in particolare, quello di Enna. Al centro della nota i temi delle aggressioni al personale della Casa Circondariale di Enna, della carenza di personale di Polizia Penitenziaria e delle scelte allocative di alcuni ristretti.

“Si è infatti appreso – scrivono nella nota le organizzazioni sindacali – dell’ennesimo episodio di aggressione attuato da un giovane detenuto accusato in aver commesso un efferato omicidio ai danni di un Assistente verificatosi nel corso di una ordinaria attività di servizio, quando il giorno prima altro poliziotto è stato colpito da due ristretti, un italiano e uno straniero”.

“Ciò che è accaduto in questi giorni in quel di Enna – proseguono i sindacati – è lo specchio dello stato di degrado di un sistema carcerario causato da più fattori, e che presenta più livelli di responsabilità. Respingiamo un’Amministrazione che si limita a registrare solo il numero dei posti disponibili o quello degli eventi critici negli Istituti penitenziari, piuttosto che dare concreto sostegno ed apporto di risorse alle strutture in sofferenza, ovvero insistere presso gli Enti regionali e le competenti A.S.P., affinché, dopo il fallimento delle R.E.M.S., l’accoglienza e la gestione dei detenuti cd. psichiatrici sia assicurata all’esterno degli istituti penitenziari e presso strutture specializzate e a tale scopo deputate, anche per offrire all’utenza detenuta nelle carceri italiane un’offerta trattamentale coerente agli standard europei”.

Le organizzazioni sindacali chiedono “un confronto finalizzato ad approfondire la materia, studiare e soprattutto adottare urgenti e definitive soluzioni in merito ad una diversa assegnazione di quei detenuti ristretti nella sezione ex art. 32 O.P., già autori di eventi turbativi della sicurezza e dell’ordine degli istituti da cui provengono. Inoltre, qualora non si ottenesse alcun concreto riscontro, si anticipa sin d’ora che le scriventi si vedranno costrette a mettere in atto altre iniziative pubbliche per dare voce alla grave crisi che ha colpito la C.C. ‘Luigi Bodenza’ di Enna, le cui scelte fallimentari ricadono sull’incolpevole personale di Polizia Penitenziaria”.