Enna: sicurezza in Via Pergusa, i promotori della petizione attendono risposte dal Comune

PUBBLICITÀ

Sono ancora in attesa di risposta i residenti e le attività commerciali che hanno promosso nei mesi scorsi la petizione, consegnata al Comune, per migliorare la sicurezza dei cittadini che transitano in Via Pergusa a Enna. Il principale problema sottolineato nella petizione è che molte auto superano spesso il limite consentito di 30 chilometri orari, rendendo la via, che è molto trafficata, un luogo potenzialmente pericoloso principalmente per i pedoni.

PUBBLICITÀ

Tra le possibili soluzioni richieste nella petizione vi sono l’installazione di dossi artificiali per creare attraversamenti pedonali rialzati, il potenziamento dei marciapiedi, un migliore sistema di segnaletica orizzontale e una sorveglianza costante da parte dei Vigili Urbani e delle forze dell’ordine.

“L’amministrazione comunale ha mostrato sin da subito disponibilità nell’affrontare e risolvere la problematica – ha riferito uno dei promotori della petizione – ma ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta”.

La petizione è stata consegnata al Comune a febbraio e nulla è ancora cambiato.

“Siamo fortemente preoccupati – conclude uno dei promotori – e ci aspettiamo che la questione venga affrontata con l’attenzione che merita, sperando che nel frattempo non accada nulla di grave, come purtroppo è successo in passato”.