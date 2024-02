Enna: sicurezza in Via Pergusa, consegnata al Comune una petizione con 230 firme

PUBBLICITÀ

Una petizione per migliorare la sicurezza dei cittadini che transitano in Via Pergusa ad Enna è stata consegnata lunedì scorso al Comune di Enna, indirizzata al Sindaco, al vice sindaco Ornella Romano che ha la delega alla viabilità, e al comandante dei Vigili Urbani. Forte di circa 230 firme, la petizione evidenzia le preoccupazioni della comunità riguardo all’elevata velocità delle vetture lungo la via, mettendo a repentaglio la sicurezza principalmente dei pedoni.

Il principale problema sottolineato nella petizione è il fatto che molte auto superano spesso il limite consentito di 30 chilometri orari, rendendo la via, che è molto trafficata, un luogo potenzialmente pericoloso.

Nella petizione è stata segnalata anche la presenza di un tombino che ha avuto un importante cedimento, situazione che potrebbe causare incidenti a pedoni, motociclisti e a veicoli.

La petizione chiede, quindi, l’adozione di misure urgenti e definitive per garantire la sicurezza di chi percorre questo tratto di Via Pergusa. Tra le richieste specifiche, l’installazione di almeno tre dossi artificiali per creare attraversamenti pedonali rialzati, il potenziamento dei marciapiedi, un migliore sistema di segnaletica orizzontale e una sorveglianza costante da parte dei Vigili Urbani e delle forze dell’ordine. Inoltre, si sottolinea la necessità di riparare il tombino danneggiato e di garantire un’illuminazione adeguata lungo tutta la strada.

La parola quindi passa all’amministrazione comunale che da subito, come riferito dai promotori della petizione, ha mostrato disponibilità nell’affrontare e risolvere la problematica.