Enna, “Sicilia Pulita”: D’Angelo sollecita l’adesione del Libero Consorzio e del Comune di Valguarnera

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«La provincia di Enna non può perdere l’opportunità offerta dalla misura regionale “Sicilia Pulita”. Per questo motivo ho presentato due specifici atti di indirizzo, uno al Libero Consorzio Comunale di Enna e uno al Comune di Valguarnera Caropepe, affinché vengano attivate tutte le procedure necessarie per partecipare all’avviso promosso dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità guidato dall’assessore Francesco Colianni». Lo dichiara Filippa D’Angelo, consigliera del Libero Consorzio Comunale di Enna e consigliera comunale di Valguarnera Caropepe, che nei due documenti ha chiesto agli enti interessati di avviare immediatamente la ricognizione dei siti da candidare al finanziamento regionale previsto dal programma “Sicilia Pulita”.

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«Si tratta – spiega la consigliera – di una misura concreta che consente agli enti locali di ottenere contributi a fondo perduto fino a 200 mila euro per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo strade, aree pubbliche e spazi di competenza comunale e provinciale. Risorse importanti che permettono di intervenire sul decoro urbano e sulla tutela ambientale senza gravare sui bilanci degli enti e senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini».

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D’Angelo sottolinea il ruolo svolto dal Movimento per l’Autonomia e dai propri rappresentanti istituzionali nel territorio ennese: «Ancora una volta il MPA dimostra di essere una forza politica vicina alle esigenze reali delle comunità locali. Come rappresentanti del Movimento nelle istituzioni stiamo lavorando affinché tutte le opportunità offerte dalla Regione Siciliana possano tradursi in risultati concreti per i nostri territori. Ringrazio l’assessore regionale Francesco Colianni per l’impegno e l’attenzione che sta dedicando ai temi ambientali e alla lotta contro il degrado».

La consigliera evidenzia inoltre come gli atti di indirizzo presentati rappresentino un primo passo che auspica possa essere seguito da tutti gli amministratori del territorio: «Rivolgo un appello ai sindaci, ai presidenti dei consigli comunali, ai consiglieri comunali e agli amministratori dell’intera provincia di Enna affinché aderiscano alla misura “Sicilia Pulita”. E’ un’occasione che non possiamo lasciarci sfuggire. Abbiamo il dovere di utilizzare ogni strumento disponibile per restituire decoro alle nostre città, migliorare la qualità dell’ambiente e offrire ai cittadini territori più puliti e sicuri. L’auspicio è che il Libero Consorzio, il Comune di Valguarnera e tutti gli altri enti della provincia si attivino rapidamente per presentare le domande entro i termini previsti dal bando, intercettando il maggior numero possibile di risorse regionali e trasformando questa opportunità in interventi concreti e visibili sul territorio».