Enna, si rinnova l’appuntamento con il Carnevale Solidale: due giorni di allegria e inclusione

Anche quest’anno si rinnova il Carnevale Solidale di Enna, una tradizione che unisce la comunità, valorizza l’identità locale e porta creatività e allegria nel cuore della città. Un evento di inclusione sociale e aggregazione, volto a sensibilizzare i giovani sull’importanza del bene comune. Il ricavato delle iscrizioni a contributo libero per la sfilata del martedì sarà devoluto all’Associazione “Agesci Enna 1”.

Si tratta di una due giorni organizzata dall’Associazione Hope Aps, con il sostegno del Comune di Enna, in programma sabato 1 marzo e martedì 4 marzo, con la partnership di numerose realtà associative, tra cui Happy Smile, la Scuola professionale dei mestieri Euroform, l’Agesci Enna 1, la Cooperativa Iblea Servizi Territoriali, L’Isola di Peter Pan e Joker Animation.

Si parte sabato 1 marzo, dalle ore 17:00, in Piazza Umberto I, con tante attività: musica diffusa per far ballare bambini e famiglie in tutta la piazza, animatori in costume, artisti di strada della Compagnia dei Joculares, postazioni per scattare foto con i personaggi Disney più amati, laboratori di trucco, zucchero filato e l’esibizione del Piccolo Coro Note di Luce.

Martedì 4 marzo, invece, sarà il momento della grande sfilata dei gruppi in costume e delle maschere singole. Il raduno è previsto alle 16:00 in Piazza Europa, con partenza alle 16:30. Il corteo attraverserà Viale IV Novembre, Via Libertà e Via Roma, fino a raggiungere Piazza Umberto I, dove si procederà alla premiazione dei migliori gruppi.

Il referente organizzativo Salvatore Astorina dice: “Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Carnevale a Enna, frutto di mesi di impegno, passione e collaborazione tra associazioni e giovani volontari. Vedere la partecipazione attiva di tante persone è una grande soddisfazione e ci motiva a rendere questa edizione ancora più coinvolgente e spettacolare. La collaborazione tra la pubblica amministrazione e le realtà del tessuto sociale e volontaristico del territorio è una delle vie maestre per arricchire il nostro calendario di eventi pensati per tutta la comunità, un programma di attività ed intrattenimento pensati per coinvolgere in particolare bambini, ragazzi e famiglie”.

Esprime soddisfazione l’assessore agli eventi Mirko Milano: “Anche quest’anno ad Enna si festeggia il Carnevale, con il Carnevale Solidale, evento ormai giunto alla sua VII edizione, che anno dopo anno diventa sempre più bello e coinvolgente, riuscendo a coinvolgere famiglie e genitori, con un forte messaggio sociale ed un programma sempre più ampio e coinvolgente”.