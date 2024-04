Enna: si rinnova la devozione per San Filippo, il primo maggio la festa

PUBBLICITÀ

Si rinnova come ogni anno la devozione ad Enna in onore di San Filippo Apostolo nella piccola chiesetta di San Sebastiano Martire, nei pressi del Viale IV Novembre. Il santo Apostolo viene venerato nell’ennese il primo maggio, antica data dedicata al santo: ad Enna il culto a San Filippo è particolarmente sentito e ha il suo fulcro nella chiesa di San Sebastiano dove è custodita una statua dell’apostolo acquistata nel 1957 dalla ditta del prof. Giuseppe Runggaldier in Ortisei, benedetta a Montesalvo il 30 aprile 1957 e portata in processione nella chiesetta di San Sebastiano, rappresentante il santo con il vangelo in mano e una lunga croce.

PUBBLICITÀ

È previsto un ricco programma liturgico che prenderà il via sabato e che si protrarrà per quattro giorni sino al Primo Maggio, giorno della festa: sabato alle ore 17.30 il S. Rosario e alle 18.00 la Santa Messa; domenica santa messa anche al mattino, alle ore 11, presieduta da Fra Salvatore Cultrera OFM conv. Nel pomeriggio invece alle ore 19.00 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco fra Domenico Gulioso con distribuzione delle “Zagareddi”, strisce devozionali tanto care alla devozione al Santo ad Aidone. Lunedì la Santa Messa delle 19.00 sarà celebrata dal parroco di San Tommaso Apostolo, Don Filippo Salerno. Martedì, vigilia della festa, la Lectio Divina Comunitaria alle ore 18 anticiperà la santa messa delle 19.00 che sarà celebrata dal parroco della Basilica Santuario di Maria SS. Della Catena di Riesi, don Enrico Lentini.

Mercoledì, giorno della festa, le sante messe saranno alle ore 9.30, presieduta da Don Mario Saddemi, parroco di Santa Lucia, alle 11.00 presieduta da Don Gianfranco Pagano, parroco di San Giovanni Bosco a Riesi. Nel pomeriggio le celebrazioni saranno alle 18.00, presieduta da Don Sebastiano Rossignolo, di San Bartolomeo, e alle 19.00 presieduta dal parroco e conclusiva dei festeggiamenti.

Durante tutta la settimana la chiesa sarà aperta per la preghiera personale.