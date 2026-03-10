Enna: si presenta “Storia della Famiglia Emma”

PUBBLICITÀ

Nuovo appuntamento con Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Giovedì 12 marzo 2026, alle ore 18:30, presso l’Urban Center di Enna, sarà presentato il volume di Federico Emma “Storia della Famiglia Emma”, dal sottotitolo “Enna e le sue famiglie: percorsi genealogici e identità cittadina”, pubblicato come XV volume della Collana dell’Accademia Pergusea.

L’incontro intende valorizzare la ricerca genealogica come strumento per leggere la storia locale e ricostruire legami, memorie e trasformazioni sociali che attraversano generazioni. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra archivi, fonti e identità cittadina, con uno sguardo che dal caso specifico della famiglia Emma si apre alla più ampia trama delle famiglie ennesi.

Ad aprire la serata saranno i saluti di Maria Grazia Lo Iacona, presidente dell’Accademia Pergusea, e di Giuliana Maria Ferrara, direttrice dell’Archivio di Stato di Enna. A conversare con l’autore sarà Pietro Colletta, docente all’Università di Palermo e presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna. Sono inoltre previsti gli interventi di Maria Gabriella Emma e Maria Rosa Emma.

Federico Emma, medico pediatra oggi in pensione, coltiva da anni la passione per la storia del capoluogo ennese e cura il sito di storia e cultura www.ilcampanileenna.it. Tra le sue pubblicazioni: “Il Casciarizzo del Duomo di Enna”; “Arti e mestieri a Enna un tempo” (con Luigina Gagliano); “La Famiglia Grimaldi Aronica”; “I Varisano e i Roxas, storie di famiglia”.