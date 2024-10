Enna: si presenta reportage sulle difficoltà economiche delle attività locali

PUBBLICITÀ

Ecopolitix, il nuovo canale di divulgazione e approfondimento su temi economici e politici nato all’interno dell’Associazione Koiné Eureka, è lieto di presentare il reportage esclusivo “Enna, tra progetti e superficialità: il peso di scelte che la danneggiano”. Il servizio verrà proiettato in anteprima giorno 1 novembre alle ore 18:00 presso l’Al Kenisa di Enna, con la partecipazione degli intervistati e della cittadinanza.



“Questo reportage – spiegano i promotori del reportage – documenta l’impatto economico delle recenti ristrutturazioni nel centro di Enna, che hanno limitato l’afflusso di visitatori, penalizzando le attività locali e compromettendo l’attrattività turistica della città. Due interventi principali hanno portato a questa situazione critica. La ristrutturazione del Castello di Lombardia. Chiuso da quasi un anno, il castello, simbolo storico e attrattiva centrale di Enna, è inaccessibile, privando la città di un punto di richiamo fondamentale per turisti e visitatori. Interventi allo svincolo autostradale. L’intervento ha cambiato le principali vie d’accesso al centro, rendendo meno agevole raggiungere la città e riducendo così la presenza di visitatori locali e non. In più, la scarsa programmazione di eventi ha creato un ulteriore beffa agli imprenditori poiché è venuto meno anche l’afflusso locale e limitrofo”.

Con interviste esclusive agli imprenditori ennesi, Ecopolitix racconta quindi le difficoltà economiche che le attività locali stanno vivendo.

“Un settore già fragile – proseguono promotori dell’iniziativa – si trova oggi a fare i conti con scelte che, seppur mirate a migliorare la città, stanno generando gravi contraddizioni”.

Il reportage è stato curato e realizzato da Manuel Cutaia, professionista nel settore della consulenza aziendale, con il supporto dell’avvocato Ambra Turco e Filippo Lo Presti, per l’analisi dei dati.

Questo reportage sarà il primo di una lunga serie di approfondimenti che cercheranno di valorizzare, analizzare e spiegare fatti inerenti all’economia e alla politica.