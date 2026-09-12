Enna: si presenta “Officina Civile”, progetto per lo sviluppo culturale del Teatro Neglia
Sarà presentato lunedì alle ore 18, presso Al Kenisa di Enna, il progetto “Officina Civile”, promosso dall’Associazione culturale L’Imbuto e dedicato allo sviluppo e alla valorizzazione culturale del Teatro comunale Francesco Paolo Neglia.
L’incontro sarà l’occasione per illustrare alla stampa e alla cittadinanza contenuti e obiettivi dell’iniziativa progettuale curata dall’associazione presieduta da Patrizia Fazzi.
Ingresso libero.