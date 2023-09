Enna: si presenta la “listening session” di Federico Gargaglione

PUBBLICITÀ

Domenica dalle 17 alle 21 il Garage Arts Platform presenta la sessione di ascolto di suoni selezionati da Federico Gargaglione, artista in residenza, presso l’Officina AgroCulturale Cafeci (Regia Trazzera Valguarnera-Piazza Armerina, pochi km prima di Valguarnera Caropepe). L’ascolto fino al tramonto di suoni ambient e sperimentali durante la meditazione del paesaggio verso l’Etna dalla terrazza naturale, saranno accompagnate da un agri-aperitivo a cura dell’Officina. L’ingresso è libero.

PUBBLICITÀ

Inoltre sarà possibile aderire alla campagna di tesseramento 2023-24 del Garage, per partecipare alle attività organizzate dall’associazione durante la nuova annata.

La Listening Session è organizzata dal Garage Arts Platform in collaborazione con Officina AgroCulturale Cafeci e Alpha Sud Sound System.

Federico Gargaglione, nato a Enna nel 1988 e cresciuto a Roma, vive e lavora a Berlino. Formatosi presso la Scuola Romana di Fotografia (Roma), ha esposto in mostre personali e di gruppo. Ha pubblicato in diversi magazine ed ha realizzato pubblicazioni, tra le quali: Ipse Dixit, The Tragedy of Togetherness, Book of Haikus 2017-/-2019 (Pogo Books + Outerspace), Agorafobia, Aperture 237: Solidarity (magazine, Aperture foundation, NY). Tra i premi e le residenze artistiche: Atelier De Visu, workshop con Antoine D’Agata; Brand New Talent, Rear View Mirror magazine; La Religione dei Ricordi, Calascibetta (Sicilia).

La sua ricerca artistica per la residenza è legata in maniera personale all’Etna, alla sua osservazione vicina e lontana, memoria e attraversamento. Per questo sta svolgendo diverse escursioni sul territorio dell’Etna, immergendosi poi per ore nel lavoro in camera oscura all’interno del Garage. Questo tema è affiancato da quello del cavallo, anch’esso fotografato durante queste settimane, durante alcune uscite nelle campagne dell’ennese.

Giovedì 21 settembre dalle 19:30 si terrà l’open studio per conoscere da vicino il lavoro di Federico Gargaglione in Garage (via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa). Saranno proiettati, inoltre, alcuni lavori video dell’artista, seguiti da una performance inedita per batteria e live electronics del musicista ennese Emanuele Primavera.