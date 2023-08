Enna: si presenta la festa della Madonna de’ Carusi

PUBBLICITÀ

Si svolgerà martedì alle ore 18,30, presso la Sala Cerere di Enna, la conferenza stampa della 41° edizione del Festival Canoro della Madonna de’ Carusi e sulle origini storiche della festa che, dal 1925 circa, ogni anno viene celebrata la prima domenica di settembre. L’incontro è stato organizzato dalla Confraternita “Maria SS. delle Grazie” e dal Comitato Feste della Madonna de’ Carusi.

La festa della “Madonna dè Carusi” è una delle più antiche della città.

“Il termine ‘dè Carusi’ proviene da ‘Caruso’ – spiega il rettore della confraternita Paolo Vicari – che erano i bambini che lavoravano nelle miniere di zolfo, in dialetto siciliano denominati i ‘Carusi da surfara’. La febbre dell’oro giallo, lo zolfo, favorì l’arricchirsi di persone senza scrupoli che trovarono terreno fertile nelle famiglie siciliane povere e prive di istruzione, sotto gli occhi consenzienti di autorità governative locali, regionali e nazionali che avevano grossi interessi a non smantellare questo status di ricchezza. Cosi facendo, oltre a contribuire all’impoverimento nostro come popolo – prosegue Vicari – scrissero uno dei capitoli di storia più brutti e vergognosi del nostro Paese. Tanti giovani ‘colpevoli’ solo di essere nati in quel terribile periodo, con la disgrazia di avere un ‘corpo piccolo’, utile per estrarre nel minor tempo e costo quell’oro chiamato zolfo”.

La 41° edizione del festival canoro sarà presentato da Luigi Napoleone Vicari, nel ruolo di responsabile musicale. Interverranno, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, anche il rettore della confraternita Paolo Vicari e la direttrice artistica Mariarita Campione.