Enna: si presenta “Il verbo malinteso”, il nuovo libro di Tony Colina

PUBBLICITÀ

Venerdì 7 marzo, alle ore 18.00, si terrà presso il Caffè Letterario Al Kenisa di Enna la presentazione del nuovo libro “Il verbo malinteso” di Tony Colina. L’autore dialogherà con l’editore Maurizio Vetri e la giornalista Manuela Acqua, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire i temi profondi e le sfumature di questa sua ultima opera.

A rendere ancora più speciale l’evento, gli interventi musicali di Gaetano Fontanazza, che accompagneranno la serata con la loro bellezza e intensità.

“Il verbo malinteso” è una raccolta di dieci racconti che esplorano altrettante storie di vita, ispirate ai grandi temi dell’amore, della passione e della giustizia. Colina, con una scrittura poetica e talvolta sensuale, racconta le vite di personaggi che si trovano ad affrontare situazioni estreme, guidati dalla passione in tutte le sue forme: verso l’altro, verso il lavoro, verso la fede o la verità. Il tutto ambientato in un mondo che, purtroppo, non è esente da violenze e pregiudizi, ma dove la passione, sebbene travolgente e incontrollabile, è il motore delle azioni.

Le storie affrontano tematiche universali come la lotta contro il patriarcato, la xenofobia, e l’omofobia, ma anche le conseguenze devastanti di un amore che si trasforma in qualcosa di mostruoso e fatale. Nonostante l’ambientazione contemporanea, i racconti sono avvolti da un’atmosfera mistica e poetica, che conferisce loro una dimensione senza tempo, in grado di toccare le corde più intime dei lettori.

L’evento sarà un’occasione imperdibile per confrontarsi con l’autore e immergersi nel mondo complesso e affascinante del libro.