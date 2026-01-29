Enna: si presenta il progetto “Sportello D.O.N.N.A.”

PUBBLICITÀ

Si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 10.00, presso la sala conferenze dell’Associazione Luciano Lama ODV, in via Civiltà del Lavoro 17/A a Enna bassa, l’evento di presentazione del progetto “Sportello D.O.N.N.A. – Diritti, Opportunità, Nuove Narrazioni di Autonomia”, finanziato da ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto NORA against GBV cofinanziato dall’Unione Europea.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia personale e lavorativa delle donne vittime di violenza o in condizioni di fragilità socio-economica nel territorio della provincia di Enna, attraverso un modello integrato e replicabile.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Maria Grasso, Presidente dell’Associazione DonneInsieme “Sandra Crescimanno”, Michele Sabatino, Presidente dell’Associazione Luciano Lama ODV, e Giuseppe Nasello, Dirigente del Servizio X dei Centri per l’Impiego di Enna e Caltanissetta.

A seguire, Carmela Mazza, dell’Associazione DonneInsieme “Sandra Crescimanno”, illustrerà il progetto, le azioni previste e i risultati attesi.

Il progetto prevede l’attivazione dello Sportello D.O.N.N.A. presso gli uffici dei Centri per l’Impiego, integrando le competenze specifiche di orientamento al lavoro con i servizi specialistici dei Centri Antiviolenza. Le azioni chiave includono l’accoglienza e l’ascolto delle donne, la consulenza psicologica e legale, l’orientamento professionale e l’accesso facilitato ai servizi per l’impiego, oltre alla formazione degli operatori dei CPI per migliorare la capacità di individuazione, gestione e accompagnamento delle donne coinvolte.

Difatti, il progetto è rivolto principalmente a donne vittime di violenza o in condizioni di fragilità socio-economica, ma coinvolge anche operatori dei Centri per l’Impiego, associazioni locali, enti pubblici e comunità territoriali, con l’obiettivo di creare una rete solida e sostenibile di supporto e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

L’evento rappresenta un momento pubblico di confronto e condivisione, volto a rafforzare la consapevolezza del territorio e a promuovere una risposta integrata e strutturata contro la violenza di genere, mettendo al centro l’autonomia economica come leva fondamentale di emancipazione.