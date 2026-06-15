Enna: si presenta il nuovo romanzo di Salvatore Chiello “Le dice niente?”

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Venerdì 19 giugno 2026, alle ore 18:30, la splendida cornice del Cortile dell’Urban Center di Enna (ex Convento dei Cappuccini) ospiterà la presentazione ufficiale di “Le dice niente?” (Siké Edizioni), l’atteso nuovo romanzo dello scrittore siciliano Salvatore Chiello. L’evento è promosso e organizzato da Bottega Culturale (Isole dell’entroterra siciliano) e rientra all’interno delle iniziative del progetto “Sulle tracce di Franco Enna”, finanziato dal Ministero della Cultura.

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La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente di Bottega Culturale, Antonio Messina. Successivamente, l’autore Salvatore Chiello approfondirà le tematiche e i retroscena della sua opera dialogando con la giornalista Manuela Acqua. I momenti salienti della presentazione saranno scanditi dalle letture interpretative di alcuni brani scelti affidate a Cinzia Farina, che permetteranno al pubblico in sala di immergersi nelle atmosfere sospese del testo.

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“Ospitare Salvatore Chiello – afferma Antonio Messina, presidente di Bottega Culturale e direttore artistico del progetto – e presentare una narrazione così intensa e stratificata rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di Bottega Culturale. Questo appuntamento acquisisce un valore ancora più profondo poiché si inserisce nel progetto ‘Sulle tracce di Franco Enna’, sostenuto dal Ministero della Cultura: un’iniziativa con cui vogliamo non solo esplorare le eccellenze della letteratura siciliana contemporanea, ma anche valorizzare la memoria culturale e i luoghi del nostro entroterra, trasformando spazi come l’ex Convento dei Cappuccini in veri centri di aggregazione e riflessione intellettuale.”

La narrazione di “Le dice niente?” si snoda all’interno di una Palermo magnetica, tratteggiata tra i contorni nitidi della storia contemporanea e affascinanti squarci talora futuribili. In questa cornice densa di mistero si muove la complessa vicenda personale del protagonista, il magistrato Rosolino Pellerito. Incaricato di una delicata e urgente indagine sulla misteriosa scomparsa di una bambina, il dottor Pellerito si troverà ben presto coinvolto in una fitta serie di accadimenti inaspettati. Quello che si configura inizialmente come un rigoroso e ordinario dovere professionale si trasforma, pagina dopo pagina, in un percorso intimo ed esistenziale: una sofferta e profonda agnizione della propria storia personale e delle proprie verità più nascoste.