Enna: si presenta il libro “Ho imparato ad amare” di Giuseppe Piangiamore

Si terrà venerdì alle ore 17:30, presso la biblioteca della chiesa di San Giuseppe a Enna, la presentazione del libro “Ho imparato ad amare”, opera prima del giovane autore ennese Giuseppe Piangiamore.

L’evento, promosso dall’Azione Cattolica di Enna, sarà introdotto dalla prof.ssa Tiziana Buono, presidente dell’associazione. Oltre all’autore, interverrà l’avv. Ambra Turco, mentre le letture di alcuni brani saranno affidate a Carlo Greca. L’ingresso è libero.

Classe 1997, laureato in Giurisprudenza all’Università di Catania, Piangiamore coltiva da sempre la passione per la scrittura. Ha partecipato con successo a diversi concorsi letterari di narrativa e poesia. La protagonista del libro è Martina, una diciassettenne insicura, che affronta un percorso di crescita interiore in cui l’amore fa da stella polare. Tra emotività e razionalità, la giovane si misura con le tre fasi del sentimento, scoprendo se stessa e interrogandosi sul valore dell’amore: basterà a superare i momenti più difficili?