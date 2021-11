Enna: si presenta “Dentro la bolla”, diario di una mamma ai tempi del Coronavirus

Sarà presentato venerdì al Castello di Lombardia nella sede della Pro Loco il libro di Nicoletta Giamblanco dal titolo “Dentro la bolla. Diario di una mamma ai tempi del Coronavirus”, Maurizio Vetri editore.

Un diario, dal linguaggio semplice e colloquiale, scandito dalle vicissitudini che riguardano il Coronavirus, in particolare quello della prima ondata. Filo conduttore l’istinto materno di protezione e cura. Il libro, infatti, parla di affetto, di famiglia, di spensieratezza e di come anche i giorni più duri e cupi si possono affrontare col sorriso sulle labbra quando si hanno dei figli. “Dentro la bolla. Diario di una mamma ai tempi del Coronavirus” è la testimonianza scritta che una madre lascia alla propria piccola di soli due anni che non si rende conto di ciò che sta accadendo intorno a se.

“Un lavoro scritto a cuore aperto – dice l’autrice – mostrando gli aspetti più intimi di una famiglia come tante”.

Alla presentazione, che avrà inizio alle ore 17,30, sarà presente la psicologa e psicoterapeuta Melania Scaffidi che dialogherà con l’autrice.