Enna si prepara per la festa di San Giuseppe: ricco programma tra fede e tradizione

Enna si prepara a celebrare anche quest’anno con grande devozione la Festa di San Giuseppe, con un programma ricco di celebrazioni liturgiche ed eventi collaterali che animeranno la città e in particolare il Santuario dedicato al Santo dal 10 al 19 marzo.

Le celebrazioni iniziano oggi, lunedì 10 marzo, con la Novena di San Giuseppe, che si protrarrà fino a martedì 18 marzo. Ogni sera, alle ore 18:30, si terrà il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa alle 19:00, con il canto della novena e la benedizione eucaristica, animati dalla Corale San Giuseppe. Inoltre, dal lunedì al sabato, la chiesa accoglierà i fedeli con la Santa Messa delle 8:30 e l’Esposizione Eucaristica dalle 9:00 alle 12:00.

Tra gli appuntamenti più significativi, il 10 marzo si terrà la Santa Messa presieduta da Padre Fabio Silvestri OCD, in occasione dell’Anniversario della Dedicazione del Santuario. Nei giorni successivi, le celebrazioni saranno animate da diverse confraternite e comunità religiose provenienti da varie città.

Il 15 marzo, i bambini del catechismo avranno un incontro speciale dedicato alla figura di San Giuseppe, mentre la sera la Santa Messa sarà animata dai panificatori, artigiani e commercianti della città.

La vigilia della festa, il 18 marzo, questi gli appuntamenti solenni: alle ore 20:30 si terranno i Vespri Solenni presieduti da Don Giacomo Zangara; alle 22:00 avrà luogo la Veglia animata dai confrati, con la benedizione speciale dei papà.

Mercoledì 19 marzo, solennità di San Giuseppe, vedrà un fitto calendario di celebrazioni: sante messe alle ore 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 e 12:30; alle 11:00, solenne celebrazione eucaristica presieduta da Padre Luca Secchi OCD, con la partecipazione delle autorità civili e religiose; alle 17:45, arrivo del simulacro della SS. Trinità per la partecipazione, a partire dalle ore 18, alla tradizionale processione della Sacra Famiglia, che attraverserà le vie della città fino al Duomo e, dopo la messa, alla chiesa di San Sebastiano.

Accanto alle celebrazioni religiose, il programma prevede anche diverse iniziative culturali e solidali

Sabato 15 marzo, ore 20:30, concerto dell’orchestra d’archi Francesco Paolo Neglia. Domenica 16 marzo, dalle 8 alle 13 presenza dell’Autoemoteca AVIS per donazioni e stand informativi dell’Ente Corpo Protezione Civile di Enna in Piazza Coppola, con la partecipazione della psicologa Barbara Perna, dell’Unione Italiana Ciechi e dell’associazione Happy Smile. Dal 17 al 19 marzo la tradizionale 26ª Tavolata di San Giuseppe, con raccolta di viveri per i bisognosi presso il salone “Padre Gioe” del Santuario. La benedizione e l’apertura della tavolata avverrà lunedì 17 marzo alle ore 18:00, seguita alle ore 20:00 dall’animazione del gruppo folkloristico Kore.