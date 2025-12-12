Enna si prepara alla seconda edizione de “Gli Eclettici”, la serata che celebra i talenti del territorio

PUBBLICITÀ

L’associazione culturale “Gli Eclettici” di Enna si appresta a portare in scena la seconda edizione del suo evento più ambizioso, una serata di varietà pensata per dare il giusto riconoscimento a chi, pur distinguendosi in Italia e all’estero in vari campi, resta spesso nell’ombra nella propria città.

Nata nel 2023 da un’idea di Rosario Primavera, che ne è direttore artistico e conduttore, l’iniziativa ha l’obiettivo dichiarato di diventare un appuntamento fisso nel calendario culturale ennese, una sorta di rito collettivo per celebrare le eccellenze locali che troppo spesso, come recita un antico adagio, restano profeti inascoltati in patria. La serata “Gli Eclettici” vuole invertire questa tendenza, costruendo anno dopo anno una mappatura umana e artistica del meglio che il territorio esprime.

Lo scorso anno la seconda edizione era stata programmata ma poi cancellata per un lutto familiare che aveva spezzato lo spirito propositivo della compagnia. La ripresa di quest’anno, che segna la volontà dell’associazione di proseguire con determinazione su questa strada è quindi ancora più sentita e densa di significato.

Nella prima edizione del 2023, i riconoscimenti erano andati quasi esclusivamente a talenti ennesi, spaziando dal mondo dello spettacolo a quello sociale.

Quest’anno l’associazione ha deciso di allargare i confini, pur mantenendo salda la radice territoriale: tra i premiati ennesi ci saranno l’archeologa Serena Raffiotta, figura di riferimento per la valorizzazione del patrimonio locale, ed Ediberto Messina, in arte Edym, che molti ennesi non sanno essere il primo disegnatore italiano del celebre fumetto argentino Dago, conosciuto in tutto il mondo, e che da anni vive fuori dalla Sicilia portando però sempre con sé il ricordo delle sue origini. A questi si aggiunge Francesco Castiglione, attore presente in fiction amatissime dal pubblico come “Don Matteo”, “Che Dio Ci Aiuti” e “Un Passo dal Cielo”, mentre per la danza sarà premiato Raimondo Todaro, volto noto della televisione italiana diventato famoso per il noto programma televisivo “Ballando con le Stelle”. Il premio alla carriera andrà a Guglielmo Ingrà, membro della compagnia, che per molti ennesi è semplicemente Ludovico, il personaggio da lui interpretato in “Santa Rita” il musical degli Eclittici diventato ormai uno spettacolo di grande successo, amato dal pubblico, che ha già varcato i confini regionali.

Una novità di quest’anno è l’apertura a nuovi settori: saranno premiati anche la comunicazione, con Angelo Scaltriti, giornalista e responsabile della comunicazione del Catania Football Club, oltre che autore e conduttore, e l’imprenditoria, con un riconoscimento alla famiglia Arena.

La serata non sarà una semplice consegna di targhe e attestati, ma un vero e proprio varietà, curato in ogni dettaglio da Rosario Primavera, che insieme ai premi alternerà sketch teatrali e momenti musicali, il tutto accompagnato da scenografie fisiche e multimediali, costumi studiati ad hoc, trucco e parrucco professionale, in un crescendo di emozioni che vuole celebrare non solo i premiati ma l’intera comunità ennese.

Primavera sarà affiancato nella conduzione da Annalisa Castelluccio, coreografa dell’associazione, e Laura Costa, la Santa Rita che il pubblico ha imparato ad amare.

L’idea di fondo è che Enna abbia un patrimonio umano e artistico di valore, troppo vasto per essere esaurito in poche edizioni, e che quest’appuntamento possa diventare negli anni un riferimento stabile, capace di restituire dignità e visibilità a chi merita di essere celebrato nella propria terra prima ancora che altrove.

Gli Eclettici dimostrano che una città come Enna ha tutte le carte in regola per essere valorizzata nel panorama culturale siciliano, a patto di credere nelle proprie potenzialità, di valorizzare i protagonisti migliori e di superare quella impasse, che negli ultimi anni sembra condannarci a territorio pigro e svuotato.

Fabio Marino