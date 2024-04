Enna si prepara al suo primo Pride

PUBBLICITÀ

Si è svolto ieri presso la sede dell’Associazione Mondoperaio un incontro per organizzare il primo Pride ad Enna. All’incontro ha partecipato anche il gruppo Open, collettivo queer di Catania, che ha condiviso la propria esperienza per sostenere l’iniziativa.

L’idea di organizzare per la prima volta la manifestazione, che vuole coinvolgere l’intera provincia, nasce dalla consapevolezza di un fenomeno sommerso che risente negativamente della mancanza strutturale di spazi di condivisione ed espressione adeguati per i diritti LGBT+ in ambito locale.

A promuovere l’iniziativa il circolo Arci Petra che ha preso l’iniziativa di formare un gruppo operativo che si impegnerà concretamente nell’organizzazione della manifestazione. L’obiettivo non è solo quello di realizzare un evento simbolico, ma anche di avviare un processo autogestito che promuova un presidio permanente di ascolto e confronto da attuarsi nelle forme più varie e aperte possibili. Il processo è iniziato grazie alla collaborazione con alcuni membri del gruppo Koiné, un’associazione studentesca universitaria attiva all’interno dell’Università Kore. Nel corso del tempo si sono aggiunti altri soggetti, organizzati o individuali, con l’intenzione di creare un momento di socializzazione e scambio in vista della manifestazione.

L’evento è previsto per il prossimo mese di giugno.