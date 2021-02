Enna: si potenzia la sicurezza nei lavori appaltati dalla Soprintendenza

Stipulata dal Soprintendente di Enna, Arch. Nicola Francesco Neri, e dal Presidente della cassa edile e CPT di Enna, Geom. Mario Saddemi, un accordo che consente alla Soprintendenza di avvalersi del CPT per tutte le problematiche relative alla sicurezza nei cantieri appaltati.

La convenzione, in forza della LR 20/2007, consentirà di assistere lavoratori e imprese nei cantieri della Soprintendenza per favorire una maggior formazione ed informazione antifortunistica e la necessaria assistenza tecnica, nel contempo il CPT garantirà alla Soprintendenza supporto per il suo personale tecnico e un ampio programma di aggiornamento normativo.

“L’ente – ha dichiarato Saddemi – che le parti sociali dell’edilizia hanno creato 25 anni fa, si pone da sempre lo scopo di ridurre i rischi infortunistici nei cantieri, il Soprintendente Neri si è mostrato molto sensibile a questi temi ed ha condiviso con noi le opportunità offerte dalla regione che consentiranno all’Ente di garantire il massimo del supporto a imprese e operai che operano nei loro cantieri.”

“La Soprintendenza di Enna – il commento del Soprintendente Neri – è da sempre sensibile alle problematiche di prevenzione e sicurezza che incontra nei propri cantieri di restauro anche per le particolari condizioni e metodologie di intervento volte alla conservazione dei manufatti storici, ha promosso l’iniziativa aderendo fattivamente al disposto normativo della Regione Siciliana finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei cantieri. Con la convenzione sottoscritta con l’Ente Cassa scuola edile e CPT di Enna perseguiamo gli obiettivi di costante miglioramento delle condizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori dei cantieri di restauro, cosa che ci preme particolarmente”.