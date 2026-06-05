Enna: si insedia la giunta Crisafulli, prima delibera sull’Autodromo di Pergusa

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Si è ufficialmente insediata questa mattina la giunta comunale di Enna guidata dal sindaco Mirello Crisafulli. Con la cerimonia del giuramento, svoltasi nella stanza del primo cittadino alla presenza di tutti i componenti della nuova squadra di governo, si è aperto formalmente il mandato amministrativo.

Un momento solenne e partecipato, vissuto con tangibile emozione dai neoassessori, che hanno pronunciato la formula di rito assumendo pubblicamente l’impegno di esercitare le proprie funzioni nell’esclusivo interesse della cittadinanza, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica.

Il sindaco Crisafulli ha formato un esecutivo di nove assessori, con una composizione che rispecchia una significativa presenza femminile: cinque donne e quattro uomini. Hanno prestato giuramento gli assessori Marinella Adamo, Tiziana Arena, Lillo Colaleo, Leandro Lombardo, Marilisa Milano, Katia Randazzo, Michele Sabatino e Giuseppe Trovato. L’assessore Stefania Marino, deputata alla Camera, era assente per impegni istituzionali e presterà giuramento in data successiva. In segno di benvenuto alle cinque assessore, è stato consegnato un omaggio floreale al termine delle formalità di rito.

Conclusa la fase istituzionale, la giunta si è immediatamente riunita in seduta, approvando la prima delibera dell’amministrazione. Il provvedimento riguarda la revoca dello stato di liquidazione dell’Ente Autodromo di Pergusa, il consorzio preposto alla gestione del circuito automobilistico, ed è un atto di indirizzo finalizzato a porre fine allo stato di liquidazione dell’ente, allineando il Comune alla posizione già assunta dagli altri due soci – ACI e Libero Consorzio. Ciò consentirebbe al Consiglio Comunale di votare nuovamente la delibera di revoca da portare in assemblea consortile e così riprendere l’ordinaria gestione dell’ente e di conseguenza aprire una nuova fase per l’impianto, orientata allo sviluppo economico e turistico dell’area.

«Benvenuti e buon lavoro a tutti gli assessori di questa giunta – ha dichiarato Crisafulli -. Iniziamo con entusiasmo e senso di responsabilità un percorso che ci vedrà lavorare insieme, con lealtà e spirito di squadra, nell’unico interesse che conta, quello della comunità. Il primo atto che abbiamo approvato oggi riguarda l’Autodromo di Pergusa, un patrimonio della città che intendiamo valorizzare e restituire a una prospettiva concreta di futuro, senza perdere tempo.»

A seguire deleghe assessoriali aggiornate.

Il Sindaco Sen. Vladimiro Crisafulli mantiene per sé le competenze relative a: Sanità, salute e igiene pubblica, protezione civile, grandi opere e progetti strategici.

On.le MARINO Maria Stefania: Vice-Sindaco e Assessore al Welfare e alla Coesione Sociale. Deleghe Politiche sociali; politiche per la famiglia; Piano di zona; servizi alla persona; inclusione sociale e lavorativa; pari opportunità, diritti civili, minoranze etniche e linguistiche; tutele sociali; tutela dei minori stranieri.

Prof.ssa ADAMO Maria Sebastiana: Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Rapporti con l’Università. Deleghe: Pubblica istruzione, asili nido e politiche per l’infanzia; rapporti con l’Università, mondo della conoscenza e della formazione superiore.

Ing. ARENA Tiziana Dee: Assessore all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici e Fua. Deleghe: Pianificazione urbanistica e territoriale; Fua; Polizia locale; viabilità; mobilità; trasporti lavori pubblici; infrastrutture; manutenzioni; politiche energetiche; edilizia pubblica, residenziale e privata.

Avv. COLALEO Lillo Maria: Assessore alla Programmazione, al Personale e all’Azione Amministrativa. Deleghe: Programmazione strategica, coordinamento dell’azione amministrativa e attuazione del programma di mandato; politiche giovanili e associazionismo giovanile e studentesco; consulte e strumenti partecipativi; personale; rapporti con i sindacati; cantieri di servizio; servizi anagrafici e demografici; transizione digitale e sistemi informativi; trasparenza e semplificazione amministrativa; aziende e partecipazioni comunali; rapporti con il Consiglio comunale.

Dr.ssa MILANO Marilisa: Assessore al Turismo, al Commercio e al Terzo Settore. Deleghe: Turismo; commercio fisso e ambulante; artigianato; mercati e fiere; beni archeologici storici e monumentali; riqualificazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e monumentale; musei, biblioteche, mediateche e pinacoteche; associazionismo e Terzo settore.

Prof. LOMBARDO Leandro: Assessore all’Ambiente, al Territorio e alle Contrade. Deleghe: Arredo e decoro urbano; politiche ambientali; parchi e ville; verde pubblico; aree protette; viabilità e manutenzioni rurali; servizi cimiteriali; politiche agricole, agroalimentari e zootecniche; benessere animale e gestione del randagismo; Pergusa, contrade e Borgo Cascino.

Dr.ssa RANDAZZO Katia Haudrey: Assessore alla Cultura, agli Eventi e ai Servizi Pubblici Locali. Deleghe Iniziative, attività e manifestazioni culturali; programmazione e coordinamento delle attività culturali; toponomastica; eventi, spettacoli e iniziative cittadine; promozione delle tradizioni popolari e del patrimonio immateriale; servizio idrico integrato; gestione dei rifiuti.

Dr. SABATINO Michele: Assessore allo Sviluppo Economico, all’Innovazione e agli Investimenti. Deleghe: Sviluppo economico; attività produttive; internazionalizzazione; ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, attrazione degli investimenti e delle opportunità di finanziamento, programmazione e gestione dei fondi regionali, nazionali ed europei; rapporti con la Regione Siciliana, lo Stato e l’Unione Europea.

Avv TROVATO Giuseppe: Assessore al Bilancio, al Patrimonio e alle Politiche Sportive. Deleghe: Bilancio e programmazione finanziaria; tributi; contenzioso; demanio e patrimonio; autoparco; sport e impiantistica sportiva.