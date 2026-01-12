Enna, si insedia il nuovo Questore: è il dirigente superiore Cono Incognito

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna si è insediato, quale Questore di Enna, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Cono Incognito.

PUBBLICITÀ

Il Dr. Incognito, nato in Campania, ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma nel 1993 e, nello stesso anno, al termine del corso di formazione per Vice Commissario, è stato assegnato alla Questura di Palermo, ove, dapprima, ha prestato servizio in diversi Commissariati Sezionali di città e, in seguito, ha diretto il Commissariato di P.S. distaccato di Termini Imerese.

Nel 2001, è stato assegnato alla Sezione Catturandi della Squadra Mobile palermitana. Durante gli anni all’ufficio investigativo ha portato a compimento numerose significative operazioni di polizia giudiziaria culminate nella cattura di diversi latitanti – tra i quali i boss mafiosi Salvatore e Sandro Lo Piccolo – che sono valse al Dr. Incognito la promozione per merito straordinario alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Dopo la promozione, nell’anno 2007, il Dr. Incognito ha proseguito il suo percorso professionale, dapprima, presso il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e, successivamente, presso il Servizio Centrale di Protezione e quello di Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale.

Dal 2018 al 2020 il Dr. Incognito ha diretto il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Sicilia Occidentale (oggi Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica) con sede a Palermo. Dal febbraio del 2020 al febbraio 2024 lo stesso ha disimpegnato l’incarico di Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Palermo.

Dal 2024 al 2025 è stato Vicario della Questura di Trapani. Dal 2025 ha diretto il Compartimento Polizia Ferroviaria Calabria. L’1 luglio 2025 viene promosso alla qualifica di Dirigente Superiore.

Il neo Questore, stamane, presso il Complesso della Polizia di Stato “G. B. Giuliano” di Enna Bassa, ha deposto una corona di alloro in onore ai caduti della Polizia di Stato. Successivamente, ha incontrato i Funzionari di tutte le articolazioni degli Uffici di P.S. della Provincia di Enna e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno.