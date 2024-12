Enna: si inaugura la nuova unità operativa di terapia intensiva neonatale all’Umberto I

PUBBLICITÀ

La Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, assieme all’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Umberto I, è lieta di annunciare l’apertura della nuova TIN, Terapia Intensiva Neonatale, che costituisce un importante passo avanti nell’offerta di cure altamente specializzate per i neonati più fragili e le loro famiglie. L’inaugurazione avrà luogo nel presidio ospedaliero lunedì alle ore 9:30.

La nuova TIN, i cui lavori sono stati seguiti dall’ing. Salvatore Cordovana in qualità di RUP, rappresenta un’eccellenza nel panorama sanitario, progettata per garantire le migliori condizioni di cura ai neonati prematuri o con patologie critiche.

“Grazie a spazi innovativi, tecnologie all’avanguardia e un team di professionisti altamente qualificati, l’unità è pronta a rispondere alle esigenze dei piccoli pazienti con la massima attenzione”, dichiara il Direttore Generale, dott. Mario Zappia.

“Sono profondamente orgogliosa della realizzazione di questo ambizioso progetto che rappresenta per la provincia di Enna e non soltanto un importante punto di arrivo, ma anche di partenza per numerosi altri importanti traguardi”, afferma la dottoressa Sabrina Morreale, dirigente dell’UTIN – Patologia Neonatale dell’Umberto I.