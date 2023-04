Enna: si inaugura campo di calcetto a Pergusa

Si svolgerà mercoledì alle ore 10, alla presenza del sindaco di Enna Maurizio Dipietro, dell’amministrazione comunale, del dirigente scolastico Maria Sebastiana Adamo, delle insegnanti e dei bambini dell’Istituto Neglia dei plessi di Pergusa, l’inaugurazione del campetto di calcetto adiacente la scuola dell’infanzia di Pergusa.

Lo scorso 15 marzo 2023 l’associazione HOPE APS e il Comune avevano sottoscritto il patto di collaborazione per la gestione e cura del campetto. Sarà cura, infatti, dell’associazione HOPE di Pergusa la pulizia dell’area antistante e l’apertura del campetto.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente dell’associazione Ilaria Castronovo per la firma del primo patto di collaborazione in città, che ringrazia “il Sindaco e l’amministrazione per la fiducia concessa all’associazione ed ai suoi soci e volontari. Sarà ridato uno spazio aggregativo e sociale ai tanti ragazzi che orbitano in Parrocchia e nel territorio di Pergusa, e sarà cura dell’associazione e dei suoi volontari mantenere il decoro del campetto affinché venga preservato da atti vandalici”. “Speriamo che altri cittadini e associazioni – conclude Castronovo – possano impegnarsi per la cura o la rigenerazione di altri spazi in città, diventando così cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione comunale per il bene della città”.