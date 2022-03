Enna: si è spento Eugenio Stefanizzi, fu deputato regionale e presidente della Provincia

Si è spento all’età di 79 anni Eugenio Stefanizzi, medico primario presso l’Umberto I di Enna in pensione. Impegnato in politica nel Partito Socialista Italiano, è stato deputato regionale all’ARS nella IX legislatura e presidente della Provincia di Enna.

“A nome del Partito Democratico e mio personale – scrive il segretario cittadino del Pd di Enna Francesco Rampello – esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell’On. Eugenio Stefanizzi. Lo ricorderemo sempre come protagonista attivo e centrale della sinistra della provincia di Enna. Lo ricordiamo per l’impegno civico e la coscienza politica che ha contraddistinto il suo impegno come deputato regionale e presidente della Provincia. Oggi ci lascia – conclude- un altro pezzo importante della sinistra e della politica ennese”.

La nostra redazione esprime sentite condoglianze alla famiglia.