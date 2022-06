Enna: si è spento Enzo Cammarata, numismatico di levatura internazionale

Ci ha lasciato all’età di 74 anni Enzo Camarata. Studioso di storia antica, matura una passione per lo studio della numismatica, fino a diventare uno dei più profondi conoscitori internazionali della materia. Una cultura, la sua, che lo porta a diventare in breve un punto di riferimento per gli studi universitari. Conferiti per lui incarichi a contratto di professore universitario nelle facoltà di lettere e di scienze politiche dell’Università di Catania e nella facoltà di architettura dell’ateneo di Palermo. Ha anche avuto disavventure giudiziarie dalle quali ne era uscito con assoluzione piena e restituito al suo lavoro e passione.

I funerali si terranno sabato mattina alle ore 10 al Duomo di Enna.

La redazione di Enna Live porge le più sentite condoglianze ai familiari.