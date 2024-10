Enna: si è insediato il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco

PUBBLICITÀ

Lo scorso 1 ottobre si è insediato il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Enna, il Primo Dirigente Arch. Erich Granata, che ha sostituito l’ing. Francesco Pascuzzi collocato in quiescenza lo scorso 31 agosto.

PUBBLICITÀ

L’architetto Granata, in servizio nel Corpo nazionale Vigilfuoco dal 1997, da funzionario ha svolto incarichi quale responsabile delle attività di coordinamento della Colonna Mobile Regionale e del settore risorse logistiche e strumentali presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Palermo, partecipando in occasione di emergenze nazionali ed internazionali (sisma-alluvioni) alle attività poste in essere dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Componente del supporto tecnico del Commissario straordinario per l’Emergenza migranti, nominato primo dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con decorrenza 1.1.2023, ha diretto dal 20 dicembre 2023 il Comando Vigili del Fuoco di Ragusa.

Il Comandante Granata ha incontrato ieri il Prefetto Maria Carolina Ippolito. Entrambi, quali rappresentanti delle istituzioni locali, hanno condiviso i temi connessi alle attività svolte dai Vigili del Fuoco, in un clima di piena collaborazione, con l’obiettivo di dare maggiore impulso ai temi di salvaguardia del territorio.