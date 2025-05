Enna: si è insediato il consiglio provinciale

PUBBLICITÀ

Quella di oggi non è stata una giornata come le altre per il clima di entusiasmo e di ritrovato ottimismo che si è respirato all’interno del Palazzo nel giorno dell’insediamento del nuovo Consiglio Provinciale, eletto nella scorsa tornata elettorale del 27 aprile. Dopo 12 anni l’ex Provincia ha un nuovo organo politico e comincia una nuova fase.

Questa mattina nella sala consiliare si è celebrata la prima seduta del Consiglio dedicata agli adempimenti di rito. A giurare per primo il neo presidente, Piero Capizzi, e poi a seguire i 10 consiglieri eletti.

“Al di là della formalità – ha esordito il Presidente – oggi è una giornata storica non solo per la ex Provincia di Enna ma per tutte le ex Province siciliane. Si archivia l’esperienza del commissariamento durato troppo a lungo e finalmente ritorna la politica a gestire questi Enti. Si era spezzato quel legame di rappresentatività tra gli elettori e gli eletti oggi in parte ripristinato. Dobbiamo assumere un ruolo politico per recuperare il tempo perduto e per dare risposte al territorio. I presupposti ci sono ma le aspettative sono altissime. Non abbiamo la bacchetta magica ma non ci manca lo slancio, la passione e la determinazione. Non c’è più tempo da perdere, dobbiamo correre insieme a voi consiglieri e al gruppo dirigente. Tra le priorità che affronteremo – ha sottolineato Capizzi – quella di dare dignità lavorativa ai dipendenti a tempo parziale aumentando le ore per garantire loro serenità e un maggiore impegno per le attività dell’Ente”.

Alla seduta ha partecipato anche la commissaria uscente, Carmen Madonia, che ha simbolicamente e ufficialmente dato al nuovo Presidente il passaggio del testimone.

Negli interventi che si sono succeduti dei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione è emersa la volontà politica di collaborare tutti assieme, di dare il loro apporto per cercare soluzioni e dare risposte alle esigenze dei territori. Un tema caro a tutti è stato di agire per migliorare le infrastrutture viarie, servizio essenziale per lo sviluppo dei territori.

Quella che si è presentata questa mattina è una squadra coesa che vuole correre per ridare a questo Ente un ruolo politico centrale per lo sviluppo delle comunità amministrate. Il Consiglio ha votato la surroga della consigliera Maria Greco con la consigliera Maria Di Costa.

Il Consiglio Provinciale è così composto: per la Lega, Castello Giuseppe Mario; per il Pd Scavuzzo Domenico, Di Naso Antonino, Cappa Salvatore e Gentile Giovanni; per la Dc Pagliazzo Antonio; per Forza Italia, Nicolosi Maria Stella; per Grande Sicilia Maria Di Costa e D’Angelo Filippa; per Fratelli d’Italia Cammarata Antonino.