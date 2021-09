Enna: si discute di “poltrone”, ma i problemi sono altri

L’amministrazione comunale e la maggioranza devono averci preso gusto a fare spettacoli. Dopo la riapertura del teatro più vicino alle stelle, durante la cui stagione qualche interessante spettacolo è saltato (per colpa di chi non è dato sapere), avranno evidentemente pensato di rimediare offrendo altri spettacoli alla città, questa volta gratuitamente, dedicandosi al teatrino dell’elezione del nuovo cda dell’Ente Autodromo di Pergusa e della casa di riposo Santa Lucia. Il titolo potrebbe essere “a caccia di poltrone mentre la città sparisce”.

Obiettivamente, ma di cosa stiamo parlando? A cosa serve perdere tempo ed energie per contendersi questa o quella poltrona mentre la città si sta pian piano trasformando in un paesino?

Invece di litigare per questo o quel nome, se oriundo o straniero, perché non si parla di cosa tizio o caio potrebbe fare una volta diventato presidente? Idee e programmi, di questo si dovrebbe parlare. Invece sulle strategie a medio e lungo termine nulla si sa.

Mentre si va “a caccia di poltrone”, sono tantissimi gli argomenti a cui la politica dovrebbe dare risposte.

Ci vengono in mente i giovani, per esempio. Dove sono finiti i giovani ad Enna? Spariti, volatilizzati. Cosa si sta facendo per farli rimanere qui? Sembra nulla.

Il commercio? Questo sconosciuto. Cosa si sta facendo di concreto per le attività commerciali?

Le strade sono sempre più dissestate. Il centro città nuovamente soffocato dalle auto in tripla fila attendendo i nuovi vigili urbani nella speranza che imparino in fretta il loro nuovo lavoro.

Il verde pubblico è dimenticato.

I turisti, quei pochi che arrivano e che rimangono solo per qualche ora, si aggirano per la città senza sapere dove andare e hanno l’espressione di chi è stato catapultato, per sbaglio, in città. Chissà cosa racconteranno della nostra Enna una volta rientrati in patria.

Ma davvero i cittadini si meritano di continuare ad assistere a questi ridicoli teatrini di potere, mentre la città è in totale declino? Ma davvero? Non siamo stufi?

Manuela Acqua