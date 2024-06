Enna: si conclude oggi la mostra di Mario Termini e Aldo Petralia

PUBBLICITÀ

La statuaria classica di Mario Termini e il dialogo ininterrotto tra Aldo Petralia e il legno, come la definisce il professore di filosofia Salvatore Chiello, che firma le recensioni che si possono leggere all’ingresso della mostra dal titolo “Memorie”. Si conclude oggi alla Galleria Civica di Enna una mostra che svela le opere di due artisti completi e complessi che si raccontano nelle loro opere.

PUBBLICITÀ

Oltre 140 opere, tra statue lignee, in bronzo, in terracotta e dipinti su pezzi di legno con pennellate che accarezzano le venature e chiari e oscuri che catturano. La Galleria Civica così è diventata un luogo della bellezza e dell’arte dove perdersi in volti di donne, percorrere la trasformazione, raccontare la famiglia spezzata, guardare il volto di una donna, il paesaggio onirico e seguire l’evoluzione di due artisti, diversi ma, a tratti, complementari.

Mario Termini con la sua forte matericità, Aldo Petralia con la sua pennellata leggera, ma mai superficiale. Entrambi sondano l’animo umano e ne raccontano sfaccettature da rintracciare tra statue e quadri.

Una mostra da visitare godendo della compagnia dei due artisti che si sono messi a nudo per raccontare una parte del proprio sé.

Pierelisa Rizzo