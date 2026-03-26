Enna: si conclude la XV edizione del Festival del Libro e della Lettura

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Duemilacinquecento alunni e un migliaio di adulti hanno partecipato alla XV edizione del Festival del Libro e della Lettura che si conclude domani con una serie di incontri con gli autori destinati alle scuole. 11 le scuole delle province di Enna e Caltanissetta coinvolte, 5 nidi tra i quali un micronido.

Tutti gli autori, scrittori e illustratori sono stati scelti con cura dall’organizzazione e hanno regalato ai partecipanti momenti magici e di grande spessore umano e culturale.

La manifestazione si conclude domani con gli autori Massimo Baraldi e Alida Pintus, Chicca Cosentino, Daniela Guglielmaci, Chiara Lorenzoni, Alessia Roselli e Linda Traversi che incontrano gli alunni di scuole di Enna e Villarosa. E fino a domani, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, all’Urban Center, sarà possibile visitare le mostre di Ale Puro, Alessandro Montagnana e Alessia Roselli.

Il festival del Libro e della Letteratura di Enna si conferma un appuntamento seguito da tanti che mescola cultura, immagini, passeggiate in natura, letture ed esperienze. Come quella fatta anche dai 32 autori nel laboratorio “Pane e Parole”. Gli ospiti hanno partecipato ad un impasto collettivo nella madia dell’azienda Convegno di Marte di Piero Consentino con farine di grani antichi macinate a pietra e lievito madre. Tutti i presenti hanno poi mangiato assieme il pane informato nel forno a legna.

E il festival, che chiude formalmente domani, avrà anche un appuntamento il 4 maggio per un dopo festival, quando gli allievi del plesso Pascoli dell’istituto comprensivo Santa Chiara di Enna e del Verga di Calascibetta si collegheranno in video conferenza con la giornalista e scrittrice Giulia Ceccutti che parlerà del suo libro “Respirare il futuro”. La sfida di Neve Shalom Wahat al-Salam che racconta proprio l’esperienza di questo villaggio, nato più di 50 anni fa che rappresenta un segno di speranza. A metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv, a 50 chilometri da Gaza, ebrei e palestinesi vivono insieme condividendo lo smarrimento e il dolore ma anche l’ostinazione di chi crede ancora in un futuro possibile.

“In questa edizione dal titolo Sentieri abbiamo ancora una volta seminato – dice Fenisia Mirabella, presidente dell’associazione Amici della Festa del libro – Il sasso nello stagno, organizzatrice del festival –. Seminato, parole, silenzi, alberi, immagini, azioni, sogni, bellezza perchè siamo certi che sono tutti semi che germoglieranno”.

E’ possibile consultate il programma completo all’indirizzo: https://www.festivalibroenna.it/.