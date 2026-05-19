Enna, si conclude il progetto “Social Food Market”

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Si concluderà martedì 27 maggio il progetto “Social Food Market”, promosso dall’associazione “Luciano Lama” ODV e finanziato con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, con il partenariato del Movimento Difesa del Cittadino di Enna.

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L’iniziativa, nata con l’obiettivo di contrastare la povertà, il disagio sociale e la precarietà lavorativa, ha coinvolto nel corso dell’anno 40 famiglie con minori a carico e immigrati in condizione di indigenza presenti sul territorio ennese, offrendo supporto alimentare, psicologico e legale attraverso diverse attività di accompagnamento e sostegno.

La giornata conclusiva del progetto prevede due momenti principali che si svolgeranno presso la sede dell’associazione.

Dalle ore 9:30 alle ore 12:30 si terrà l’ultimo appuntamento con la distribuzione alimentare gratuita destinata ai beneficiari individuati dal progetto. L’attività, svolta con cadenza mensile per dieci mesi, ha consentito la consegna di prodotti alimentari provenienti dalla grande distribuzione e di prodotti a km zero alle famiglie coinvolte.

Alle ore 14 si svolgerà invece il secondo incontro dal titolo “Una merenda e due chiacchiere insieme”, appuntamento dedicato al confronto e all’ascolto sui temi dello stress, delle preoccupazioni quotidiane e delle modalità per affrontare le difficoltà personali, legali e familiari.

L’incontro sarà curato dalla dottoressa psicologa Verdiana Altea Volanti e dall’avvocato Luigi Ticino e la partecipazione sarà gratuita.

Attraverso il progetto “Social Food Market”, l’associazione “Luciano Lama” ODV ha voluto offrire non soltanto un sostegno materiale, ma anche uno spazio di ascolto e supporto umano, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale e migliorare concretamente le condizioni di vita delle persone più fragili del territorio.