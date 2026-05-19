Enna, si conclude il progetto “Social Food Market”

4 ore ago
Insegna dell'associazione
PUBBLICITÀ    

Si concluderà martedì 27 maggio il progetto Social Food Market, promosso dallassociazione Luciano LamaODV e finanziato con i fondi dellOtto per Mille della Chiesa Valdese, con il partenariato del Movimento Difesa del Cittadino di Enna.

PUBBLICITÀ    

L’iniziativa, nata con lobiettivo di contrastare la povertà, il disagio sociale e la precarietà lavorativa, ha coinvolto nel corso dellanno 40 famiglie con minori a carico e immigrati in condizione di indigenza presenti sul territorio ennese, offrendo supporto alimentare, psicologico e legale attraverso diverse attività di accompagnamento e sostegno.

La giornata conclusiva del progetto prevede due momenti principali che si svolgeranno presso la sede dellassociazione.

Dalle ore 9:30 alle ore 12:30 si terrà l’ultimo appuntamento con la distribuzione alimentare gratuita destinata ai beneficiari individuati dal progetto. Lattività, svolta con cadenza mensile per dieci mesi, ha consentito la consegna di prodotti alimentari provenienti dalla grande distribuzione e di prodotti a km zero alle famiglie coinvolte.

Alle ore 14 si svolgerà invece il secondo incontro dal titolo Una merenda e due chiacchiere insieme, appuntamento dedicato al confronto e allascolto sui temi dello stress, delle preoccupazioni quotidiane e delle modalità per affrontare le difficoltà personali, legali e familiari.

L’incontro sarà curato dalla dottoressa psicologa Verdiana Altea Volanti e dall’avvocato Luigi Ticino e la partecipazione sarà gratuita.

Attraverso il progetto Social Food Market”, l’associazione Luciano LamaODV ha voluto offrire non soltanto un sostegno materiale, ma anche uno spazio di ascolto e supporto umano, con lobiettivo di promuovere inclusione sociale e migliorare concretamente le condizioni di vita delle persone più fragili del territorio.

PUBBLICITÀ