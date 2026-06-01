Enna: si conclude il progetto “Social Food Market”

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Si è concluso oggi, 1 giugno 2026, il progetto “Social Food Market”, promosso dall’Associazione Luciano Lama ODV e finanziato con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, con il partenariato del Movimento Difesa del Cittadino di Enna.

Nato con l’obiettivo di contrastare la povertà, il disagio sociale e le condizioni di fragilità economica, il progetto ha consentito di supportare nel corso dell’ultimo anno 30 nuclei familiari presenti sul territorio, attraverso un percorso che ha integrato assistenza materiale, sostegno psicologico e consulenza legale.

L’attività principale è stata rappresentata dalla distribuzione alimentare mensile gratuita, realizzata presso la sede dell’associazione, che affiancava prodotti della grande distribuzione con prodotti a chilometro zero, valorizzando le risorse del territorio e promuovendo un modello di solidarietà attento alla sostenibilità e alle economie locali.

Accanto al sostegno alimentare, il progetto ha previsto un servizio di accompagnamento rivolto alle famiglie beneficiarie attraverso la presenza di due professionisti: la psicologa Verdiana Altea Volanti e l’avvocato Luigi Ticino, che hanno offerto ascolto, orientamento e consulenza rispetto alle difficoltà personali, familiari e legali emerse nel corso delle attività.

Le due attività si sono sviluppate attraverso una presenza costante durante le giornate di distribuzione alimentare. L’interazione con gli utenti è avvenuta principalmente in modo informale, favorendo momenti di ascolto e confronto in un clima accogliente e non giudicante.

La combinazione tra distribuzione alimentare, valorizzazione dei prodotti a chilometro zero e supporto professionale in ambito psicologico e legale ha permesso di rispondere in maniera concreta e multidisciplinare ai bisogni delle famiglie assistite, rafforzando il senso di comunità e promuovendo percorsi di inclusione sociale.

L’attività svolta ha inoltre consentito di sviluppare competenze organizzative, relazionali e professionali, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi sociali del progetto e al miglioramento complessivo del supporto offerto ai beneficiari.

Con la conclusione di “Social Food Market” si chiude un’esperienza che ha dimostrato come la collaborazione tra volontariato, professionisti e territorio possa rappresentare uno strumento efficace per sostenere le persone più vulnerabili e favorire percorsi di crescita e autonomia.